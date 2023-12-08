"Укрзалізниця" запускає потяг Інтерсіті між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем

6
Валерія Гуржий
share share

"Укрзалізниця" 10 грудня запускає потяг Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Новий інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, Козятин-1 18:27 — 18:29, Калинівка-1 19:00 — 19:02, Вінниця 19:19 — 19:22, Хмельницький 21:15 — 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, Хмельницький 08:07 — 08:10, Вінниця 09:57 — 10:00, Калинівка-1 10:20 — 10:21, Козятин-1 10:53 — 10:54, прибуття до Києва о 12:45.

Маршрут буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом — «Тарпан». Квитки вже доступні в затосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Фото: Укрзалізниця

Будете їздити на новому потязі?
Опубліковано: 08 грудня 2023
share share
Невідома Воскресенка: Маршрут цікавої прогулянки Києвом Невідома Воскресенка: Маршрут цікавої прогулянки Києвом Суд зобов’язав Міноборони відреставрувати будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського Суд зобов’язав Міноборони відреставрувати будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського Замість метро між Теремками і Либідською запустили автобус: схеми руху Замість метро між Теремками і Либідською запустили автобус: схеми руху Майже з нуля: Як каскадери, музиканти та культурні менеджери відкривають кав’ярні та бари у Києві Майже з нуля: Як каскадери, музиканти та культурні менеджери відкривають кав’ярні та бари у Києві "Метінвет" розробить концепцію відбудови зруйнованого кварталу в Бахмуті: візуалізації "Метінвет" розробить концепцію відбудови зруйнованого кварталу в Бахмуті: візуалізації На Хрещатику відкриють книгарню-кав’ярню «Сенс» На Хрещатику відкриють книгарню-кав’ярню «Сенс» Світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023 Світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023 Виноградники на Щекавиці та у Ботсаду: Історія київського вина, яку відроджують ентузіасти Виноградники на Щекавиці та у Ботсаду: Історія київського вина, яку відроджують ентузіасти
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.