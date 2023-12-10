Компанія Airbnb пропонує безкоштовно пожити в будиночку Санта Клауса

Airbnb запрошує одну родину провести три ночі (з 18 по 21 грудня) в будинку Санта Клауса в Рованіємі, Фінляндія. Про це пише CNN.

Родина, яка хоче пожити у будинку Санти, повинна буде: сортувати листи, штампувати конверти з офіційним поштовим штемпелем Полярного кола та виконувати різні доручення головного ельфа.

Після виконання роботи родина зможе відпочити, безкоштовно поснідати та повечеряти традиційними фінськими стравами, покататися на снігоходах, подивитися на північне сяйво та відвідати сауну.

Хатинка розрахована на двох дорослих та двох дітей віком від 5 до 11 років.

Airbnb пропонує взяти на себе витрати на авіаквитки, якщо політ відбуватиметься з Великобританії. Забронювати будиночок зможуть усі бажаючі, починаючи з 11 грудня, при умові наявності профілю на Airbnb і позитивного рейтингу.

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Фото: CNN.