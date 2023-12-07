Ковзанка, парк ілюмінацій, Резиденція Санти: Гід "Зимовою Країною" на ВДНГ

З 9 грудня на ВДНГ розпочинається святковий сезон. Цього року на відвідувачів чекає близько 20 тематичних локацій, серед яких і нові резиденти. Детально про святкові локації розповіли у ВДНГ.

Ковзанка на Центральній площі ВДНГ

Одна з найпопулярніших зимових локацій ВДНГ просто неба. Понад 2500 кв. м льоду, комфортні роздягальні, льодова доріжка навколо фонтану й комфортні трибуни для глядачів. Цьогоріч у центрі ковзанки встановили неонову ялинку, а згори локацію підсвітили сотнями яскравих вогнів, завдяки чому вона стала ще більш романтичною. Ковзани можна орендувати на місці (прокат входить у вартість відвідування) або ж приходити зі своїми.

Ціна: від 350 грн; знижки пільговим категоріям, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням; знижки з картками Visa й Ощадбанк.

Імерсивна виставка-казка крижаних скульптур «Снігова королева»

Ця локація розташована біля павільйону №1. Це унікальне льодове королівство, створене з урахуванням найменших деталей. Експозиція складається з 15 крижаних скульптур, на виготовлення яких пішло понад 100 тонн льоду. Тут можна побачити величний замок Снігової королеви зі стінами 25 метрів завдовжки і 3,5 м заввишки, прогулятися квітучим льодовим садом, над створенням якого працювали 6 скульпторів, і взяти участь у справжній зимовій казці.

Ціна: від 250 грн.

Illuminarium

Ілюмінований парк металевих інсталяцій з LED-підсвіткою розташований у саду біля Оранжереї. Казкові тварини, міфічні персонажі, чарівні дерева й цікаві абстракції до 7 метрів заввишки. Родзинка простору — ілюміноване пшеничне поле площею 100 кв. м. Для найменших передбачено святкові квести й ігри у вихідні.

Ціна: від 150 грн; безоплатний вхід особам з інвалідністю, дітям до 7 років, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Різдвяна Фабрика Мрій

Казкова мануфактура ельфів відновила свою у павільйоні № 2. Тут можна не лише дослідити чарівне виробництво ялинкових прикрас, а й навчитися здійснювати найзаповітніші мрії, згадати, чому в будь-якому віці варто вірити у дива. Наприкінці екскурсії кожен гість матиме власну магічну кульку для новорічної ялинки.

Ціна: від 350 грн; знижки пільговим категоріям, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Диносвіт

Справжній доісторичний світ, що населяють понад 20 рухомих і дуже реалістичних динозаврів, розташований у павільйоні №1. Вони можуть гиркнути, якщо підійти занадто близько, але й покататися на собі дозволять. Поруч з експозицією працює кінотеатр із фільмами про доісторичну еру, а також зона батута для найменших

Ціна: від 200 грн; безоплатно: діти-сироти, люди з інвалідністю; знижки ЗСУ та УБД за пред’явленим посвідченням.

Резиденція Санти

Хто з нас хоча б раз не мріяв поділитися потаємним бажанням із Сантою особисто? На ВДНГ, а саме у павільйоні №9 така можливість є. На маленьких гостей чекає зустріч з ельфами, котожабиком Квусем і звичайно головним героєм свят — Сантою! А ще — справжнє музичне диво й можливість відправити той самий лист.

Ціна: 390 грн; знижки на групові відвідування, знижки для ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Мавка Шоу

Хореографічна вистава з елементами повітряної гімнастики за мотивами найкасовішого українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня» у павільйоні №9 на ВДНГ. Малюки впізнають на сцені героїв мультфільму в нових образах. Будуть усі: Мавка, Лукаш, Килина, Жабокиць Квусь і лісові мешканці. Основа номерів — оригінальні саундтреки, які вже полюбилися глядачам, тож можна буде підспівувати.

Ціна: від 690 грн; знижки на групові відвідування; знижки ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Оранжерея ВДНГ і Kvitkova.Оранжерея

Оранжерея — особливе місце на ВДНГ. Тут представлені рослини трьох кліматичних зон, а також унікальна колекція рослин, висаджених понад 60 років тому. І серед усієї цієї краси посеред холодної зими можна випити кави, зробити атмосферний фотосет або влаштувати романтичне побачення.

Поруч працює Kvitkova.Оранжерея — теплий бар, де завжди приготують смачні коктейлі й інші запашні напої, а також подбають, щоб ваш вечір був затишним, а відвідування Оранжереї — ще приємнішим.

Ціна: вхід в Оранжерею ВДНГ від 90 грн, вхід у Kvitkova.Оранжерея — вільний.

Музей науки

Перший державний музей, де в зрозумілій і доступній формі продемонстровані найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодія, можна відвідати у павільйоні №23 на ВДНГ. Під час зимових свят тут можна тренувати рівновагу на симуляторі сноуборду, уявити себе супергонщиком на бобслейній трасі та продемонструвати граційні рухи фігурного катання. А ще можна спробувати себе в ролі коментатора й разом із друзями провести голосову трансляцію подій на зимових змаганнях, та багато іншого.

Ціна: від 200 грн; знижки на групові відвідування; безоплатно: діти до 3 років, діти-сироти, УБД, люди з інвалідністю 1 та 2 груп.

Universum Hall

Культурний простір, у якому музика тісно переплітається з історією у павільйоні №6. Тут проходять камерні виступи, оркестрові концерти, мюзикли й шоу. Тривають благодійні кінопокази німого кіно. Поруч із залою постійно працює інтерактивна експозиція електрогітар та інших електромузичних інструментів. Є лаунж-зона й комфортний бар для відпочинку.

Ціна: від 200 грн. Кошти з концертних виступів та кінопоказів йдуть на підтримку 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Animal Park

Місце, де завжди можна познайомитися з природою трохи ближче, розташоване ліворуч від центрального входу ВДНГ. Мета проєкту — навчити дітей і дорослих культурі спілкування з тваринами.Тут живуть кізки, альпаки, лами, кролики та інші милі створіння.

Ціна: від 150 грн; знижки пільговим категоріям; безоплатно: діти-сироти, УБД, люди з інвалідністю.

Планета метеликів

Літня казка посеред зими у павільйоні № 11-а. Справжні тропіки у «Зимовій країні». Єдина в Україні виставка-ферма живих метеликів, де ті сідають прямо на долоні та позують для яскравих фотографій гостей. Тут буде цікаво не тільки дітям, а й дорослим.

Ціна: від 170 грн.

Парк екстремальних атракціонів

Особливе місце, де кожен може повернутися в дитинство біля павільйону №10. Тут панує атмосфера безтурботності, виблискують різнокольорові казкові вогники. У купі з веселими атракціонами все це створює неперевершене відчуття свята. А що може бути взимку кращим, ніж відчути себе героєм різдвяного фільму, весело проводячи час і маючи шанс виграти улюблену іграшку, як у найкращих кінематографічних моментах?

Ціна: від 100 грн.

Kid City

Біля павільйонів №4 та 5 розташований Ідеальний дитячий світ, де можна досхочу настрибатися на батуті чи джампі, побавитись у лабіринті, покататися на потязі й каруселі або покерувати веломобілем. Тут діти можуть робити все, що вдома їм часто забороняють батьки.

Ціна: від 100 грн.

Kitchen&Garden

У яблуневому саду біля павільйону №10 розташований мальовничий блакитний будиночок, що вже став одним із головних instagram-спотів ВДНГ. У зимовий період тут можна купити ялинки в горщиках, різдвяний декор, подарункові набори, травʼяні чаї та спеції. Можна придбати каву, чай і десерт, ну й, звісно, зробити дивовижні різдвяні фотографії.

Ціна: вхід вільний

Будинок догори дриґом

Біля павільйону №12 розташований унікальний атракціон, який відрізняється від усіх інших — тут ви опинитеся всередині будинку, де усе перевернуто догори ногами! З першого кроку відчуття, що щось не так: меблі й предмети побуту розташовані на стелі, а вам самим здається, що стоїте на голові. У будинку є все, що потрібно для гарного фото чи селфі, — кожен куток тут максимально фотогенічний.

Ціна: 100 грн

Традиційно взимку на ВДНГ працює великий святковий фуд-корт із різноманітними барбекю-стравами, хот-догами, канапками, хачапурі, дерунами та іншими наїдками. Серед десертів можна скушувати яблука в карамелі, вафлі й пироги. Зігрітися допоможуть різноманітні глінтвейни, какао, чаї, фірмові наливки та грог. За виготовлення смакоти відповідають: «Тераса М’яса», «Креперія«, «Кюртош калач», «М’ясний штаб», Bubble Waffle, «Справжні чебуреки», «Пательня» BBQ BAR.

Також на ВДНГ протягом усього зимового сезону працюватимуть:

Dot — простір вільних людей, що розвиває столичну кавову субкультуру.

BIOLOGIST — винний клуб, де можна скуштувати справжнє вітчизняне вино, а також устриць, равликів, сировʼялене мʼясо та сири від українських фермерів.

«Квіткова Мафія» — атмосферне місце на галявині серед сосен і дубів, ліворуч від центрального входу на ВДНГ. У меню: глінтвейн, какао, картопля фрі, хот-доги, бургери, кава й десерти, а також коктейлі.

Coffee Lover: класичні й альтернативні кавові напої, широкий вибір сніданків, сендвічів, салатів і десертів.

Hayloft: гриль-меню з овочів, риби, м’яса, а також інші страви української та європейської кухні.

БПШ: шаурма, пончики, біляші й бургери від Dogs & Burgers.

«Білий налив: хот-доги, пироги, устриці, сидр і наливки.

Піцерія-бар «Бабак»: тут готують найсмачнішу неаполітанську піцу, що випікається у справжній камʼяній печі.

Подарунки

Прямо біля центрального входу ВДНГ розмістили будиночки з різними святковими цікавинками. Тут можна купити: шоколад ручної роботи, натуральні цукерки, варення із соснових шишок, іграшки й сувеніри, зимові аксесуари та все інше, що може стати чудовим подарунком до зимових свят.

Фото: ВДНГ