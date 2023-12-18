У Києві на приватизацію виставили пам'ятку культурної спадщини

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Валерія Гуржий
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Пам'ятку культурної спадщини, що розташована біля Золотих воріт виставили на приватизацію.

Про це повідомили у ФДУ.

Йдеться про єдиний майновий комплекс державного підприємства "Дніпро". До складу активу входять нежитлові приміщення загальною площею 784,8 м².

Зазначена будівля належить до пам’яток культурної спадщини. У 1908-1914 роках у ній містилася літературно-художня організація "Український клуб". Зараз основний вид діяльності ДП: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (продаж книжкової продукції).

Реєструватися на аукціон можна до 7 січня, сам аукціон відбудеться 8 січня. Стартова ціна - 7,2 млн гривень.

Фото: Prozorro

Це допоможе зберегти пам'ятку?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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