На Київщині створять ще один заказник

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Валерія Гуржий
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На Київщині у мальовничому урочищі на Десні створять ще один заказник.

Про це повідомили у КЕКЦ.

Київський еколого-культуний центр та керівництво Пірнівської ОТГ вже обрали місце під заказник на річці Десна біля села Боденьки. Це дуже мальовниче урочище, яке має також велике значення як притулок для диких тварин.

Йдеться про урочище «Саків ріг», яке є місцем масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами. В річці Десна в цьому урочищі зустрічаються золотий карась та стерлядь, рідкісні види риб, які занесені до Червоної книги України, та які тут нерестяться.

Птахи представлені величезним різноманіттям горобиних, тут також зустрічається п`ять видів дятлів, дуже багато видів водоплавних птахів, які тут зустрічаються і взимку. В цьому урочищі взимку також перебувають величезні зграї куріпок та стада лосів. З ссавців тут зустрічаються сірий заєць, козуля, кабан, лось, які розмножуються в цьому урочищі та вирощують тут потомство.

Ще тут є рідкісні кажани, які занесені до Червоної книги України.

Фото: КЕКЦ

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Опубліковано: 19 грудня 2023
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