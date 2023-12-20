«20 днів у Маріуполі» — один із найкращих фільмів у Великій Британії та США за версією The Guardian

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Ірина Маймур
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Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова посів 4-те місце в списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те — у США.

Про це повідомляє The Guardian.

Наприкінці року видання публікує список найкращих фільмів 2023 року в США та Великій Британії.

Оглядач The Guardian оприлюднив огляд стрічки й назвав «20 днів у Маріуполі» виснажливим, переконливим і життєво важливим фільмом.

«Жахливий документальний фільм очевидця Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» розповідає про жорстоку облогу українського портового міста Володимиром Путіним із лютого по травень 2022 року, у результаті якої загинуло понад 20 тис. людей», — зазначається в статті.

До того ж фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» — серед номінантів премії Американської гільдії продюсерів, повідомляє Variety. Також стрічка потрапила у фінал номінації на приз глядацьких симпатій престижного американського кіноконкурсу Cinema Eye.

Фільм «20 днів у Маріуполі» зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Раніше ми писали, що фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова представлятиме Україну на Оскарі 2024 у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Фото: кадр із фільму «20 днів у Маріуполі»

Чи бачили ви фільм «20 днів у Маріуполі»?
Опубліковано: 20 грудня 2023
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