Фільм «20 днів у Маріуполі» представлятиме Україну на Оскарі 2024

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Ірина Маймур
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Фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова представлятиме Україну на Оскарі 2024 у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це повідомив Український Оскарівський комітет.

У національному відборі брали участь п’ять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.

Фільм «20 днів у Маріуполі» зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Фото: кадр із фільму «20 днів у Маріуполі»

Опубліковано: 18 вересня 2023
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