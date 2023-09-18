Фільм «20 днів у Маріуполі» представлятиме Україну на Оскарі 2024

Фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова представлятиме Україну на Оскарі 2024 у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це повідомив Український Оскарівський комітет.

У національному відборі брали участь п’ять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.

Фільм «20 днів у Маріуполі» зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Фото: кадр із фільму «20 днів у Маріуполі»