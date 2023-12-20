Куди піти у Києві 22-25 грудня: Latexfauna, Laud, Pianoboy та різдвяні ярмарки

Протягом 22–25 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи "Пиріг і Батіг", "Брати Гадюкіни", Latexfauna, Laud, Krutь, Pianoboy, вертеп від ТНМК, вечірка у Куренях, вистава "Імітація" у Театрі на Подолі, рідзвянний розпродаж та різдвянний ярмарок, Adoptme Days на ВДНГ та маркет Всі.Свої.

Зібрали 17 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Де взяти гроші? Влаштуватися на додаткову роботу, продати майно, купити лотерейний квиток або…? Наша героїня знайшла своє рішення. Тепер її чоловік жадає з’ясувати яке. Хто обманює: ліпший друг чи кохана дружина? Але щось точно нечисто, коли твоє життя здається імітацією.

Ціна: від 200 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б,

Коли: 22 грудня о 18:00

На концерті гурту "Пиріг і Батіг" гості також матимуть можливість пройтись по всім залам музею та переглянути виставки.

Ціна: 600 грн

Де: Національний музей історії України, вул. Володимирська 2

Коли: 22 грудня о 18:00

22 грудня о 19:30 відбудеться концерт гурту Chico&Qatoshi квитки у цей день 1000-1500 грн. 23 грудня з 17:00 виступатиме електронний дует Monastetiq, квитки: 300-1500 грн. 24 грудня з 17:00 відбудеться камерний концерт Krutь, квитки: 1200-1500 грн.

Ціна: 300-1500 грн

Де: Музичний простір V`yava на Мечникова,3

Коли: 22 грудня-24 грудня

Субота

На вас чекають чоловічий та жіночий одяг, аксесуари, взуття, біжутерія, товари для дому і ще 1000 дрібниць, які вам точно потрібні. Щось нове, щось вживане, але все в чудовому стані, а шось навіть безкоштовно! Всі речі – пожертви, а 100% виручених коштів з розпродажу відправляються у фонд "Повернись живим".

Ціна: вхід вільний

Де: вулиця Заньковецької, 6

Коли: 23 грудня з 10:00

Експозиція знайомить з історією Різдва: від дідухів та святкових страв різних країн до легендарного «Щедрика» та різдвяних пісень The Beatles.

Відвідувачі побачать унікальну скульптуру Святого Миколая з XVIII століття і триметрову роботу «Поклоніння королів», створену 1896 року для німецького імператора Вільгельма II, завдяки VR-окулярам візьмуть участь у традиційній різдвяній забаві «хургало», погойдаються на гойдалках під сніговою порошею, а головне — згадають, як багато у складні часи важить маленька радість.

Ціна: 75 грн пільговий квиток, 150 грн - повний

Де: Центральний залізничний вокзал Києва, Червона зала очікування (2-й поверх), Вокзальна площа, 1

Коли: 23 грудня-21 січня з 10:00

На вас чекатимуть: різдвяний декор для дому, текстиль та кераміка, свічки, іграшки, косметика, прикраси, одяг та аксесуари. І чимало смачного: крафтове мʼясо та сири, всілякі солодощі, джеми й пасти, соуси і пʼянкі напої. Тож подарунків, великих та маленьких, знайдеться справді для кожного.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вулиця Десятинна, 12

Коли: 23-24 січня з 10:00

На вас чекатимуть ярмаркові ятки з подарунками та ласощами на будь-який смак: мистецькі листівки та плакати, унікальні магніти та значки, новорічні мункейки, дроп дизайнерського одягу, плетені капці, кімчі та соуси із частинкою Сквот-Городу, макраме та ялинкові прикраси, худі, футболки, шкарпетки та піни, авторський арт та декор, біжутерія від Соні Кононець, книжки в сліпу, декор з епоксидної смоли та милі котики в всіх варіаціях. Також на ярмарку можна буде зробити портрет за донат.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 23-24 грудня з12:00

Гостомельський притулок для тварин об'єднується з іншими притулками Київської області, аби подарувати різдвяне диво хвостикам, які не мають сімей.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 23-24 грудня з 13:00

Це подія, на яку ви приносите зламані предмети, побутові прилади, стільці без ніжки тощо, і разом з організаторами намагаєтесь їх відремонтувати! Окрім цього такі події це підтримка світової культури дбайливого ставлення до довкілля.

Ціна: вхід вільний, але необхідно зареєструватися за посиланням

Де: Hacklab, вул. Новокостянтинівська, 1В.

Коли: 23 грудня з 14:00

У цей день запалюватимуть: Cepasa [dj set] – Mamay та Natura [live with bandura].

Ціна: 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 23 грудня з 14:00

«Різдво разом» — це атмосферний повнометражний документальний фільм від Ukraїner про те, як у січні 2023 року молодь з усієї України обʼєдналася в три ініціативи й вирушила вертепувати на Слобожанщину. Хлопці й дівчата створювали різдвяне свято жителям звільнених населених пунктів, які пережили окупацію та жахи російського терору.

Ціна: вхід вільний, реєстрація за посиланням

Де: Національний центр «Український дім», вулиця Хрещатик, 2

Коли: 23 грудня з 17:00

Традицію "Теплого акустичного вертепу" гурту Танок на майдані Конго (ТНМК) можна назвати справжнім музичним різдвяним дивом. Вперше представлена у 2017 році програма увібрала в себе не лише хіти гурту, а й оригінальні скетчі, перетворюючи учасників на Чорта, Шинкаря, Ірода та Смерть.

Ціна: від 500 грн

Де: Стерео Плаза, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 23 грудня з 19:00

Готуйтеся до неймовірного занурення у світ експериментальних звуків із групою Латексфауна. Відкрийте собі унікальне поєднання електроніки, синтезаторів і атмосферних звуків. І все це відбувається в "тачці, що мчить по нічних фавелах" разом з "Досліднею" на тлі "лаймових небес".

Ціна: від 500 грн

Де: Atlas, вулиця Січових Стрільців, 37-41

Коли: 23 грудня з 19:00

Неділя

Спеціальний Різдвяний концерт наповнений музикою любові, пристрасті і насолоди у виконанні брутального романтика української R&B сцени. Ви станете першими свідками живого виконання нових пісень, а також почуєте найкращі пісні виконавця, зокрема улюблені шанувальниками композиції: «У Цю Ніч», «Вигадав», «2 Дні», «Пробач», «Не питай» та інші, слухаючи які неможливо всидіти.

Ціна: від 490 грн

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Коли: 24 грудня 18:00

Цього вечора на вас чекає насправді найгармонійніша подія, адже в ній буде прекрасне все: чуттєвий вокал, нестримний джаз та піднесений настрій.

Ціна: від 650 грн

Де: Music Pub “Pepper’s Club”

Коли: 24 грудня 18:00

У цей вечір виступатимуть: Антон Сенін, Василь Байдак, Олександр Жипецький, Євгеній Коротков.

Ціна: від 250 грн

Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15

Коли: 24 грудня 18:30

Понеділок

Святковий різдвянний концерт гурту "Брати Гадюкіни".

Ціна: від 375 грн

Де: Docker-G Pub, вул. Ігоревська 13/5

Коли: 25 грудня 19:00

Фото: Театр на Подолі, Пиріг і Батіг, Krutь, Unsplash\Sincerely Media, Всі.Свої, Unsplash\Addy Mae, Unsplash\Mikhail Vasilyev, Unsplash\Theme Photos, Курені, Unsplash\Denise Jans, ТНМК, Latexfauna, Laud, Pianoбой, Василь Байдак, Брати Гадюкіни