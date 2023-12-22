Український фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов до шортліста премії «Оскар» у двох категоріях

Український фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов у короткі списки «Оскара» у двох категоріях — «Найкращий міжнародний фільм» та «Найкращий документальний фільм».

У категорії Найкращий документальний фільм» робота Мстислава Чернова змагатиметься зі стрічками «Американська симфонія», «Аполонія, Аполонія», «За межею утопії», «Чотири доньки» та «Вбити тигра». У категорії «Міжнародний повнометражний фільм» — його конкурентами стануть марокканська стрічка «Мати всієї брехні», ісландська «Земля Бога» та японська «Ідеальні дні».

Остаточний список номінантів назвуть 23 січня 2024 року. Церемонія нагородження «Оскар-2024» відбудеться 10 березня 2024 року.

Фільм «20 днів у Маріуполі» зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Раніше ми писали , що «20 днів у Маріуполі» — один із найкращих фільмів у Великій Британії та США за версією The Guardian. До того ж фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» — серед номінантів премії Американської гільдії продюсерів.

Фото: АР/Євген Малолетка