«Київ Цифровий» презентував онлайн-виставки та аудіогіди київськими музеями

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Наталія Габрух
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«Київ Цифровий» презентував проєкт із віртуалізації туристично-культурної спадщини Києва.

Про це повідомили на офіційній сторінці сервісу у соцмережах.

Тепер кожен має можливість ознайомитися з експозиціями шести київських музеїв, а також віртуально відвідати інші значущі локації міста.

«Відкриваємо цифрові двері історії Києва, щоб кожен охочий зміг ближче познайомитися з українською культурою, захопитися нею та зберегти її для наступних поколінь. Щоб робити це було ще захопливіше, ми доповнили його AR та 3D об’єктами та VR-турами», — пише команда «Київ Цифровий».

Серед музеїв міста у «Києві Цифровому» вже оцифрували такі:

  • Національний музей «Київська картинна галерея»
  • Національний музей українського народного декоративного мистецтва
  • НЦНК «Музей Івана Гончара»
  • Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків
  • Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського
  • Музей видатних діячів української культури

Також за допомогою додатку можна вирушити у віртуальний тур Трухановим островом, локаціями пам'яті Чорнобильської трагедії та пройти квест-прогулянку в стилі ретро.

Крім цього усі охочі можуть віртуально прогулятись Києво-Печерською лаврою та уважно оглянути внутрішнє оздоблення Успенського собору, Храму Антонія та Феодосія, Трапезної палати, а також піднятись на Велику лаврську дзвіницю.

Усі матеріали проєкту доступні для читання та прослуховування українською та англійською мовами.

Раніше ми писали, що в Україні випустили аудіогід “Подорож у Київське Полісся”.

Фото: скріншоти з «Київ Цифровий»

Плануєте відвідати віртуальний тур від «Київ Цифровий»?
Опубліковано: 25 грудня 2023
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