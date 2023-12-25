«Київ Цифровий» презентував онлайн-виставки та аудіогіди київськими музеями

«Київ Цифровий» презентував проєкт із віртуалізації туристично-культурної спадщини Києва.
Про це повідомили на офіційній сторінці сервісу у соцмережах.
Тепер кожен має можливість ознайомитися з експозиціями шести київських музеїв, а також віртуально відвідати інші значущі локації міста.
«Відкриваємо цифрові двері історії Києва, щоб кожен охочий зміг ближче познайомитися з українською культурою, захопитися нею та зберегти її для наступних поколінь. Щоб робити це було ще захопливіше, ми доповнили його AR та 3D об’єктами та VR-турами», — пише команда «Київ Цифровий».
Серед музеїв міста у «Києві Цифровому» вже оцифрували такі:
Також за допомогою додатку можна вирушити у віртуальний тур Трухановим островом, локаціями пам'яті Чорнобильської трагедії та пройти квест-прогулянку в стилі ретро.
Крім цього усі охочі можуть віртуально прогулятись Києво-Печерською лаврою та уважно оглянути внутрішнє оздоблення Успенського собору, Храму Антонія та Феодосія, Трапезної палати, а також піднятись на Велику лаврську дзвіницю.
Усі матеріали проєкту доступні для читання та прослуховування українською та англійською мовами.
Раніше ми писали, що в Україні випустили аудіогід “Подорож у Київське Полісся”.
Фото: скріншоти з «Київ Цифровий»