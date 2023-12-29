На Київщині запустять пілотний проєкт із меморіалізації пам'ятних місць: про що йдеться

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Валерія Гуржий
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Державне агентство розвитку туризму представило Концепцію меморіалізації пам’ятних місць. Пілотним регіоном проєкту стане Київщина.

Про це повідомили у ДАРТ.

Зазначається, що мета Концепції – створення мапи локацій, які стануть новими форпостами національної пам’яті, до яких у майбутньому приїжджатиме багато українців та іноземців.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, цей процес створення подібних маршрутів потребує широкого експертного кола та тривалих дискусій, позаяк тематика є тендітною й стосується великої кількості українців.

Фото: Slava Balbek

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Опубліковано: 29 грудня 2023
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