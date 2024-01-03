“Справжній детектив”, повернення Раяна Мерфі: 11 серіалів січня

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Олена Макаєва
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Початок 2024 року буде сповненим різноманітних викривальних історій та розслідувань. Гучні скандали, вбивства на океанічному лайнері, зникнення на Алясці – і це лише маленька частина того, що ми дивитимемось у січні. Детальніше – в добірці БЖ.

Твоя перша остання брехня

Дата виходу: 1 січня
В ролях: Мішель Кеган, Аділь Актар, Річард Армітаж
1 сезон

Сюжет серіалу заснований на однойменному романі Гарлана Кобена і розгортається навколо двох вбивств, які спіткали одну сім’ю. Мая вже змирилась із загибеллю чоловіка, але раптово помічає його на камері відеоняні. Паралельно племінники жінки шукають правду про вбивство їхньої матері і виявляють зв’язок між цими двома смертями.

Брати Сунь

Дата виходу: 4 січня
В ролях: Мішель Єо, Джастін Чень, Сем Сон Лі
1 сезон

Брюс Сунь – середньостатистичний хлопець з Каліфорнії, життя якого раптово кардинально змінюється з приїздом його брата Чарльза. Але герой ще не знає, що його брат є членом тріади і має захистити сім’ю від загадкового ворога.

Луна

Дата виходу: 10 січня
В ролях: Алаква Кокс, Вінсент Д'Онофріо, Зан Маккларнон, Чарлі Кокс, Девері Джейкобс
1 сезон

Головна героїня серіалу зі всесвіту Marvel – корінна американка з племені Чокто Майя Лопес. Вона повертається до рідного містечка, коли її починає переслідувати Вілсон Фіск. Супергероїні, яка має ваду слуху, доведеться розібратися з минулим та віднайти родинний зв’язок. Події серіалу розгортатимуться після фіналу серіалу "Соколине око”.

Третій зайвий

Дата виходу: 11 січня
В ролях: Сет МакФарлейн, Аланна Юбак, Скотт Граймз, Джорджіа Віґем, Макс Буркхолдер
1 сезон

Події приквелу комедії “Третій зайвий” з Марком Волбергом розгортаються у 1993 році. Тоді іграшковий ведмедик Тед жив у Массачусетсі з Джоном Беннеттом та його родиною — батьком Меттом, матір’ю Сьюзен та двоюрідною сестрою Блер.

Месьє Спейд

Дата виходу: 14 січня
В ролях: Клайв Оуен, Оскар Лесаж, Босом Кара, Рут Ребекка
1 сезон

Екранізація одного з найпопулярніших детективних романів Дешила Хеммета “Мальтійський сокіл” розповідає про Сема Спейда — приватного детектива, який вийшов на пенсію і насолоджується заслуженим відпочинком на півдні Франції. Та одного разу в місцевому монастирі вбили шість черниць, тож герою доведеться повернутися до ролі детектива.

Справжній детектив: Нічна країна

Дата виходу: 14 січня
В ролях: Фіона Шоу, Джоді Фостер, Крістофер Екклстон, Фінн Беннетт, Джон Хоукс
4 сезон

Події четвертого сезону культового серіалу-антології розгортатимуться на Алясці. Детективки Ліз Денверс і Еванджелін Наварро не ладнають між собою, але їм доведеться разом розслідувати справу про зникнення восьми працівників дослідницької станції. Ідею нового сезону придумав автор серіалу Нік Піццолатто, втім якщо в минулих сезонах він виступив сценаристом і режисером, у четвертій частині серіалу обмежився роллю виконавчого продюсера.

Смерть та інші подробиці

Дата виходу: 16 січня
В ролях: Лінда Емонд, Лорен Паттен, Вайолетт Бін, Анджела Чжоу, Крістіан Свенссон
1 сезон

На розкішному лайнері стається вбивство, за розслідування якого береться талановитий детектив Руфус Котворт. Підозрювані – всі, хто перебуває на борту, а особливо дівчина на ім’я Імоджен Скотт, якій доводиться співпрацювати з розслідуванням, аби довести свою невинуватість.

Гризельда

Дата виходу: 25 січня
В ролях: Софія Вергара, Орландо Пінеда, Роза Очоа, Андрес Байс, Альберто Амман
1 сезон

Заснований на реальних подіях серіал розповідає історію життя наркобаронки Гризельди Бланко. Вона була однією з перших, хто почав займатися контрабандою кокаїну з Колумбії в США. Вона не лише налагодила мережу із продажу наркотиків, а й вигадувала витончені методи прихованого перевезення. Її називали “Кокаїновою королевою” та “Чорною вдовою” і жоден мафіозі не ризикував вставати на її шляху.

Володарі неба

Дата виходу: 26 січня
В ролях: Остін Батлер, Каллум Тернер, Ентоні Бойл, Нейт Манн, Баррі Кеоган, Рафф Лоу, Едвард Ешлі
1 сезон

Військова драма заснована на документальному романі Дональда Л. Міллера. Сюжет серіалу розповідає про 100-ту бомбардувальну групу ВПС США, яка отримала назву “Кривава сотня” під час Другої світової війни через чисельні втрати.

Експати

Дата виходу: 26 січня
В ролях: Сарайю Блю, Ніколь Кідман, Ю Джі-он, Брайан Ті, Тіана Гауен, Бодхі Дель Розаріо
1 сезон

В серіалі, заснованому на романі Дженіс Ю.К. Лі “Експатріант”, розгортається історія кількох жінок із різних країн, які переїхали до Гонконгу і намагаються звикнути до нового місця та життя. Серед них – архітекторка із США, дівчина з Кореї, яка тікає від минулого, англійка, яка мріє про дитину, місцева світська левиця, яка втратила статус, та інші. Долі кожної з них перетинаються в різний спосіб.

Ворожнеча: Капоте проти лебедів

Дата виходу: 31 січня
В ролях: Том Холландер, Наомі Воттс, Демі Мур
2 сезон

Другий сезон серіалу-антології від Раяна Мерфі є адаптацією бестселера Лоуренса Лімера “Жінки Капоте: правдива історія кохання, зради та лебедина пісня для цілої доби”. Дія розгортається у 1970-х роках, коли знаменитий письменник Труман Капоте публікує в журналі Esquire розповідь “Берег басків, 1965” і розкриває всі найнепривабливіші секрети своїх подруг з нью-йоркської богеми.

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Опубліковано: 03 січня 2024
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