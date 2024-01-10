Українці можуть поговорити про ментальне здоров’я із сімейним лікарем

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Наталія Габрух
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Відтепер українці можуть поговорити про ментальне здоров’я зі своїм сімейним лікарем.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Станом на початок 2024 року майже 70 тисяч медичних працівників пройшли навчання за програмою ВООЗ для покращення доступу до послуг з охорони ментального здоров’я mhGAP. Серед них – 16 тисяч лікарів “первинки” (сімейні лікарі, педіатри, терапевти), а це більше ніж кожен третій, тож шанси, що саме ваш лікар може розпізнати, діагностувати та підставити плече, – дуже високі», — йдеться у повідомленні.

Сімейний лікар не замінить психолога, психотерапевта або психіатра, але він зможе надати допомогу і у разі потреби — перенаправити до вузького фахівця.

«Навіть якщо ваш сімейний лікар не проходив навчання за програмою mhGAP, ви все одно можете до нього звернутися. Не маючи відповідної підготовки для надання підтримки з ментального здоров’я, він може знайти в системі фахівця, який зможе вам допомогти», — повідомляють в Київській ОВА.

З сімейним лікарем можна обговорити наступні стани:

  • порушення сну;
  • тривалу відсутність апетиту;
  • тривогу;
  • нав’язливі думки про те, що може статися щось погане.

Аби знайти лікаря з відповідною підготовкою у своєму регіоні:

  • скористайтеся онлайн-мапою на сайті НСЗУ
  • або зателефонуйте за номером 16-77.

Раніше ми писали, що в Україні презентували онлайн-карту медзакладів, де можна отримати психологічну допомогу.

Фото: з відкритих джерел

А ви часто звертаєтеся до сімейного лікаря?
Опубліковано: 10 січня 2024
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