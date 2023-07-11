В Україні презентували онлайн-карту медзакладів, де можна отримати психологічну допомогу

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Валерія Гуржий
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В Україні презентували онлайн-мапу медзакладів, де можна отримати психологічну та спеціалізовану допомогу з ментального здоров'я.

Про це повідомили в Уряді.

Онлайн-мапа містить дані щодо 8 201 лікаря у 3346 місцях надання допомоги. Всі заклади, які відображені на мапі мають договір із Національною службою здоров’я України, а отже надають допомогу безкоштовно для пацієнтів.

Як скористатися мапою

Для цього треба зайти на сайт НСЗУ у розділ “Е-дані”, обрати “Аналітичні панелі (Дашборди)” та перейти до дашборду «Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога». Для перегляду дашборду зі смартфона необхідно увімкнути функцію автоповороту в налаштуваннях і перевернути смартфон горизонтально. Після цього необхідно обрати область, громаду або населений пункт.

Раніше ми писали, що інтерактивну модель міста під назвою "Місто нуль відходів", яка зображує сучасну систему управління відходами, запустили в Україні.

Опубліковано: 11 липня 2023
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