В Україні презентували онлайн-карту медзакладів, де можна отримати психологічну допомогу

В Україні презентували онлайн-мапу медзакладів, де можна отримати психологічну та спеціалізовану допомогу з ментального здоров'я.

Про це повідомили в Уряді.

Онлайн-мапа містить дані щодо 8 201 лікаря у 3346 місцях надання допомоги. Всі заклади, які відображені на мапі мають договір із Національною службою здоров’я України, а отже надають допомогу безкоштовно для пацієнтів.

Як скористатися мапою

Для цього треба зайти на сайт НСЗУ у розділ “Е-дані”, обрати “Аналітичні панелі (Дашборди)” та перейти до дашборду «Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога». Для перегляду дашборду зі смартфона необхідно увімкнути функцію автоповороту в налаштуваннях і перевернути смартфон горизонтально. Після цього необхідно обрати область, громаду або населений пункт.

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