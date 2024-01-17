Стан ринку нерухомості у 2023 році — підсумки від ЛУН

Інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70-80% від довоєнного рівня, але частина покупців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю до стабілізації ситуації на фронті.

Про це свідчить дослідження ринку нерухомості за 2023 рік від ЛУН.

Українці повертаються до ідеї придбання власної нерухомості, цікавляться пропозиціями на ринку, хоча безпосередньо на угоди виходять обережно.

Віддалена від фронту вторинка зростає в ціні

Аналітики ЛУН підрахували: середні ціни на однокімнатні квартири з завершенням блекаутів зросли в доларах у Львові на 12%, і сьогодні така квартира вже коштуватиме $58 500, в Ужгороді це 7% – $51 600 за квартиру, у Черкасах ріст становить 10% – $38 400, в Івано-Франківську здорожчання на 18% – $31 700, у Рівному – 8% з вартістю $37 200.

Київські однокімнатні за цей же період втратили у вартості приблизно 3% і коштують сьогодні $62 000, Миколаїв – зниження у 5% з ціною $21 000, Суми – 6% з вартістю квартири $24 500.

В абсолютних числах рекордсменом у прирості є Львів, де однокімнатні квартири здорожчали на $6400, в Івано-Франківську – на $4700, у Чернігові – на $4000.

Двокімнатні найбільше зросли у Вінниці – на $8900, у Львові, Чернівцях, Черкасах – на $7000 та в Івано-Франківську – на $6900.

Трикімнатні теж лідирують у Вінниці – приріст у $8800, Львові – $7700 та Івано-Франківську – $7000, водночас у Києві такі квартири подешевшали на цілих $8000.

Первинка зростає в ціні, хоч і менше будується

На собівартість будівництва впливає здорожчання будівельних матеріалів та складнощі з пошуком робочої сили через те, що значна частина чоловіків будівельних професій або виїхала з області будівництва, або захищає Україну зі зброєю в руках.

Кількість виставлених на продаж житлових комплексів на первинці напряму повʼязана з віддаленістю від фронту. Так найбезпечніші західні регіони мають 80-90 і більше відсотків відкритих відділів продажу відносно рівня до вторгнення.

Вартість квадратного метра в новобудовах зросла майже в кожному регіоні. Хмельницька область – зростання на 22%, Івано-Франківська область – на 18%, Волинська – на 17%. Проте Львівський регіон і Київ не зростали так активно і показали символічні 2% падіння у гривні.

Оренда показує нові рекорди в безпечних регіонах через внутрішню міграцію

Попит на оренду продовжує зростати, що підкреслює міграційні процеси в Україні. Так серпень 2023 був рекордним щодо інтересу оренди квартир за всю історію спостережень.

Київ займає третє місце за вартістю життя з ціною однокімнатної квартири у розмірі 13 000 грн за місяць (Львів — 16 000, Ужгород — 15 100).

За ціною оренди двокімнатної столиця зрівнялась з лідером Львовом – 18 000 грн. Ймовірно, це повʼязано з меншим фондом маленьких квартир у Львові, котрі зайняли ще впродовж 2022 року, тому на ринку залишились лише дорожчі варіанти.

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Фото: ЛУН, з відкритих джерел