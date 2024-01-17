Забери кота з притулку на новосілля: «ЛУН» і «Хочукота» запустили соціальну ініціативу

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Ірина Маймур
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«ЛУН» і «Хочукота» створили спільний соціальний проєкт, в межах якого пропонують містянам взяти з притулку кота, якщо ви збираєтеся переїжджати.

«На новосілля є традиція запрошувати кота для добробуту та гармонії в домі. Тому ми пропонуємо тобі познайомитися з котиками з благодійного фонду «Хочукота» та зробити свою квартиру трошки затишніше разом із цими пухнастиками», — зазначають ініціатори.

Для проєкту ЛУН створили профіль і фотосесію для кожного пухнастика та підібрали для них квартиру на первинному чи вторинному ринку.

Наприклад, котик Грінч любить залипати на красиві види за вікном, тому шукає квартиру біля Дніпра. А кішка Ніка обожнює стрибати та ганяти, тому мріє жити в квартирі з величезною вітальнею та безліччю столиків і пуфів різної висоти.

Познайомитися з усіма пухнастими можна за посиланням.

«Хочукота» — це благодійний фонд, де лікують, доглядають та шукають нові домівки безхатнім котикам.

Раніше ми писали, що на Київщині відновили зруйноване обстрілами рф стаціонарне приміщення притулку для тварин і звели ветеринарний комплекс.

Фото: «ЛУН»/«Хочукота»

Як вам ініціатива?
Опубліковано: 17 січня 2024
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