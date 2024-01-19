На Тернопільщині реставрують напівзруйнований 400-річний костел

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Валерія Гуржий
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У місті Підгайці, що на Тернопільщині, реставрують костел Пресвятої Трійці, який датується 1634 роком.

Про це повідомив міський голова Підгайців Ігор Мерена.

Наразі споруда перебуває у напівзруйнованому стані. Нещодавно вже почалися перші підготовчі роботи, а проєктна документація по реставрації костелу вже перебуває на завершальній стадії. У межах розробки цієї проєктної документації вже розпочато роботи з розчищення костелу. Наступним етапом буде перекриття основної частини даху.

"Римо-католицький костел впродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Колись величний та монументальний храм сьогодні руїною сумно височіє при в'їзді у наше місто", - запевнив Ігор Мерена".

Фото: Ігор Мерена

Бажаєте, що всі зруйновані пам'ятки реставрували?
Опубліковано: 19 січня 2024
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