На Тернопільщині реставрують напівзруйнований 400-річний костел

У місті Підгайці, що на Тернопільщині, реставрують костел Пресвятої Трійці, який датується 1634 роком.

Про це повідомив міський голова Підгайців Ігор Мерена.

Наразі споруда перебуває у напівзруйнованому стані. Нещодавно вже почалися перші підготовчі роботи, а проєктна документація по реставрації костелу вже перебуває на завершальній стадії. У межах розробки цієї проєктної документації вже розпочато роботи з розчищення костелу. Наступним етапом буде перекриття основної частини даху.

"Римо-католицький костел впродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Колись величний та монументальний храм сьогодні руїною сумно височіє при в'їзді у наше місто", - запевнив Ігор Мерена".

Фото: Ігор Мерена