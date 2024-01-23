Безкоштовна онлайн-програма для жінок-підприємиць стартує в Україні

Ukrainian Women Entrepreneurs Hub (U&WE Hub) оголошує про запуск четвертої навчальної безкоштовної онлайн-програми для жінок-підприємиць «U&WE Hub 4.0: Час розпочати власну справу!».

Про це повідомляють на сайті Ukrainian Women Entrepreneurs Hub.

Організатори обіцяють, що учасниці перетворять власну бізнес-ідею у покроковий бізнес-план, готовий до запуску, пропрацюють виклики власного бізнесу і виведуть його на новий рівень.

Для кого ця програма:

для жінок, які мають бізнес-ідею та прагнуть розпочати власну справу;

для жінок, які мають функціонуючий бізнес на початковій стадії і потребують системних знань.

Навчальна програма містить мінімум теорії та максимум практики. Лекції, тренінги та менторські сесії допоможуть отримати актуальні та практичні знання щодо запуску та розвитку власної справи.

На кінцевому етапі програми учасниці, які пройшли всі попередні етапи, презентуватимуть свої бізнеси на Pitch Night. Під час цього заходу оберуть 3 переможниці, які отримають консультаційні та експертні послуги для посилення свого бізнесу на суму до 2 тисяч доларів.

Детальна інформація про онлайн-програму U&WE Hub 4.0, критерії вибору учасниць та форма реєстрації – за посиланням .

Тривалість: 1,5 місяці, початок – 5 лютого

Участь: безоплатна (буде відібрано 100 учасниць)

Формат: онлайн, 2 теми на тиждень і QA сесія, початок о 18:00

Дедлайн подачі: до 28 січня 2024 включно

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