На ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна»

111
Наталія Габрух
share share

25-28 квітня на ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна». Вхід на всі дні фестивалю буде вільним.

Про це повідомляє пресслужба ВДНГ.

Фестиваль об’єднає близько 100 українських видавництв, профільні компанії, авторів і літературних критиків, блогерів. Гості фестивалю зможуть відвідати великий книжковий ярмарок, поспілкуватись із письменниками, взяти участь у майстер-класах, послухати дискусії експертів і лідерів думок.

На фестивалі також створять Освітній простір — окремий майданчик з освітньою літературою та канцтоварами.

Окремо облаштують благодійний стенд, де можна буде передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей «Місто добра» та Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

Також на фестивалі працюватиме сцена з презентаціями та зустрічами з гостями, де відомі українські діячі проведуть публічні читання улюблених книжок, а автори представлять новинки.

«„Книжкова країна“ — не просто літературний захід. Ми свідомо розробляємо програму так, щоб вона була цікава не лише затятим читачам, але й людям, які лише знайомляться зі світом літератури — і щоб щось цікаве для себе знайшли як дорослі, так і діти. Саме тому, тут, поруч із традиційними ярмарком і дискусіями, будуть простори для ігор, розважальні івенти й зустрічі із зірками, загалом — більш ніж 100 різноманітних подій», — зазначила керівниця фестивалю Людмила Фіть.

Раніше ми писали, що в Україні запустили акцію зі збору російськомовної літератури на підтримку ППО: як долучитися.

Фото: з відкритих джерел

Збираєтеся відвідати «Книжкову країну»?
Опубліковано: 24 січня 2024
share share
Харківська кав’ярня Makers збирає кошти на відновлення після російського обстрілу Харківська кав’ярня Makers збирає кошти на відновлення після російського обстрілу ​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару ​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023 Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023 На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень На Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями На Солом’янці відкрили Pausa Cafe & Prosecco bar зі сніданками протягом дня і авторськими коктейлями У Львові запустили інклюзивне таксі для людей, які користуються колісними кріслами У Львові запустили інклюзивне таксі для людей, які користуються колісними кріслами Схил Щекавиці та залишки церкви на Подолі внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток Схил Щекавиці та залишки церкви на Подолі внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток У Київській області відновлюють пошкоджені через війну будинки: фото У Київській області відновлюють пошкоджені через війну будинки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.