25-28 квітня на ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна». Вхід на всі дні фестивалю буде вільним.

Про це повідомляє пресслужба ВДНГ.

Фестиваль об’єднає близько 100 українських видавництв, профільні компанії, авторів і літературних критиків, блогерів. Гості фестивалю зможуть відвідати великий книжковий ярмарок, поспілкуватись із письменниками, взяти участь у майстер-класах, послухати дискусії експертів і лідерів думок.

На фестивалі також створять Освітній простір — окремий майданчик з освітньою літературою та канцтоварами.

Окремо облаштують благодійний стенд, де можна буде передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей «Місто добра» та Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

Також на фестивалі працюватиме сцена з презентаціями та зустрічами з гостями, де відомі українські діячі проведуть публічні читання улюблених книжок, а автори представлять новинки.

«„Книжкова країна“ — не просто літературний захід. Ми свідомо розробляємо програму так, щоб вона була цікава не лише затятим читачам, але й людям, які лише знайомляться зі світом літератури — і щоб щось цікаве для себе знайшли як дорослі, так і діти. Саме тому, тут, поруч із традиційними ярмарком і дискусіями, будуть простори для ігор, розважальні івенти й зустрічі із зірками, загалом — більш ніж 100 різноманітних подій», — зазначила керівниця фестивалю Людмила Фіть.

Раніше ми писали, що в Україні запустили акцію зі збору російськомовної літератури на підтримку ППО: як долучитися.

Фото: з відкритих джерел