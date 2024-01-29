Корея допоможе відновити Козаровицьку дамбу, яку підірвали, аби стримати наступ на Київ

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Валерія Гуржий
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Дві корейські компанії допоможуть відновити Козаровицьку дамбу, яку підірвали у перші дні повномасштабної війни, аби зупинити наступ окупантів на Київ.

Про це повідомляє в Урядовий портал.

Вартість робіт оцінюється у 14 млн доларів. Очікується, що відбудова дамби стане пілотним проєктом для відновлення водогосподарської інфраструктури України.

Відновлення Козаровицької дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.

Фото: Нацгвардія

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Опубліковано: 29 січня 2024
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