Українська стрічка «Порцелянова війна» отримала гран-прі на кінофестивалі Sundance

Українська стрічка «Порцелянова війна» отримала головний приз у номінації «найкращий документальний фільм» на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival в США.

Про це повідомляють на сторінці фестивалю в Instagram.

Фільм зображує історію трьох українських митців: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього приятеля Андрія Стефанова. Вони вирішили залишитися у Харкові, який з перших днів широкомасштабної війни зазнавав безперервних ракетних атак. Цей фільм демонструє життя художників, які незважаючи на обставини, залишаються у своєму місті, протистоячи ворогу не лише зброєю (Слава Леонтьєв також був солдатом українського спецназу), а й через мистецтво. Вони створюють порцелянові вироби та використовують їх для прикраси зруйнованих будівель.

«Зухвало знаходячи красу серед руйнування, вони показують, що хоча легко змусити людей налякатися, важко знищити їхню пристрасть до життя», — йдеться в описі стрічки.

Режисерами кіно виступили американський режисер Брендан Белломо та Слава Леонтьєв.

Раніше ми писали, що український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» .

Фото: постер IMDB