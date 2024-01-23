Український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар»

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Наталія Габрух
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Стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» як «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Про це повідомили організатори кінопремії.

Фільм конкуруватиме з картинами:

  • «Бобі Вайн: народний президент» (Bobi Wine: The People’s President);
  • «Вбити тигра» (To Kill a Tiger);
  • «Вічна памʼять» (The Eternal Memory);
  • «Чотири дочки» (Four Daughters).

«20 днів у Маріуполі» також був у короткому списку як найкращий міжнародний фільм, але в остаточну номінацію не потрапив.

Церемонія нагородження відбудеться 11 березня у театрі «Долбі» в Голлівуді.

Нагадаємо, що фільм «20 днів у Маріуполі» зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Раніше ми писали, що «20 днів у Маріуполі» — один із найкращих фільмів у Великій Британії та США за версією The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 23 січня 2024
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