Замість ринку "Добробут" у центрі Львова планують організувати громадський простір

Біля Оперного театру в історичному центрі Львова планують відновити громадський простір на місці ринку "Добробут".

Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, стихійний ринок в історичному центрі Львова з'явився саме в 90-ті, хоча на початку 20 століття площа за Оперним театром була головним громадським простором у центрі міста. Уздовж площі була історична забудова. На сьогодні вона практично не збереглася. Львівська міська рада вже давно судиться за цю земельну ділянку і нещодавно справа зрушила з мертвої точки.

Наразі міська влада хоче повернути землю в користування міста, відтворити там історичний громадський простір з додатковим озелененням, комфортним і затишним плануванням простору, відповідними вуличним меблями. Можливо, з водним чи мистецьким об’єктом, або навіть з дитячим майданчиком. Всі деталі планують обговорювати з місцевими жителями.

Фото: Любомир Зубач