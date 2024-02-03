«Укрзалізниця» та «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ» з віртуальним потягом

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Наталія Габрух
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«Укрзалізниця» та платформа «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ». Відтепер зануритися в залізничний настрій можна, навіть якщо ви не в купе поїзда.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

На власному ПК, телефоні, планшеті або телевізорі можна стежити за пейзажами з вікна швидкісного поїзда та насолоджуватися залізничними звуками у першому відео на «УзТБ» — «Потяг додому».

«Сотню разів під час поїздок потягом спостерігала, як пасажири вмощуються біля вікна, щоб насолодитися краєвидами. Для багатьох зміна пейзажу та заспокійливий стукіт коліс – це релакс, можливість перевантажитись чи подумати. Саме це надихнуло нас створити відеопроєкт у партнерстві з Київстар ТБ, який дозволить відчути атмосферу подорожі потягом», — розповіла директорка з інформаційної політики та стратегічних комунікацій «Укрзалізниці» Сабіна Абляєва.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» назвала 5 найпопулярніших потягів 2023 року.

Фото: з відкритих джерел

Як вам такий відеопроєкт?
Опубліковано: 03 лютого 2024
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