«Укрзалізниця» назвала 5 найпопулярніших потягів 2023 року

«Укрзалізниця» назвала потяги, які були найбільш популярними серед пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Йдеться про:

поїзд №41/42 Дніпро – Трускавець – 647,2 тисяч пасажирів;

поїзд №127/128 (119/120) Запоріжжя – Львів – 604 тисяч пасажирів;

поїзд №86 Львів – Запоріжжя – 583,8 тисяч пасажирів;

поїзд №705/706 Київ – Перемишль – 580,1 тисяч пасажирів;

поїзд №715/716 Київ – Перемишль – 565,6 тисяч пасажирів.

УЗ зазначає, що тільки ці 5 поїздів перевезли за рік майже 3 млн пасажирів від загальної кількості в 25 млн.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає Dnipro City Express.

Фото: «Укрзалізниця»