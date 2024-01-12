«Укрзалізниця» назвала 5 найпопулярніших потягів 2023 року

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» назвала потяги, які були найбільш популярними серед пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Йдеться про:

  • поїзд №41/42 Дніпро – Трускавець – 647,2 тисяч пасажирів;
  • поїзд №127/128 (119/120) Запоріжжя – Львів – 604 тисяч пасажирів;
  • поїзд №86 Львів – Запоріжжя – 583,8 тисяч пасажирів;
  • поїзд №705/706 Київ – Перемишль – 580,1 тисяч пасажирів;
  • поїзд №715/716 Київ – Перемишль – 565,6 тисяч пасажирів.

УЗ зазначає, що тільки ці 5 поїздів перевезли за рік майже 3 млн пасажирів від загальної кількості в 25 млн.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає Dnipro City Express.

Фото: «Укрзалізниця»

Чи їздили ви якимось із цих потягів?
Опубліковано: 12 січня 2024
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