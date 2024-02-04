Netflix представив тизер другого сезону «Гри в кальмара»

Netflix представив перший тизер нового сезону південнокорейського серіалу «Гра в кальмара».

Відео опублікували на офіційній сторінці Netflix у соцмережі X (раніше Twitter).

На відео у кадрі головний герой Сон Гі Хун (він же Номер 456) виходить з будівлі аеропорту. Йому телефонує організатор смертельної гри. Співрозмовник каже, що герой пошкодує про своє рішення, той відповідає у слухавку: «Я знайду тебе, чого б мені це не коштувало».

Прем'єра другого сезону «Гри в кальмара» відбудеться вже у 2024 році. Про це стримінговий сервіс Netflix заявив у зверненні до своїх акціонерів.

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Фото: з відкритих джерел