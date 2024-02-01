"Містер і місіс Сміт", "Ходячі мерці", "Поліція Токіо": 10 серіалів лютого

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Олена Макаєва
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У лютому ми дочекалися на довгоочікувану серіальну адаптацію вже культового фільму “Містер і місіс Сміт”, а ще на продовження “Поліції Токіо”, науково-фантастичного Halo та декілька новинок. Детальніше – у добірці БЖ.

Містер і місіс Сміт

Дата виходу: 2 лютого
В ролях: Дональд Гловер, Майя Ерскін, Пол Дано
1 сезон

Одна з найочікуваніших серіальних прем’єр кілька разів переносилась і дороблялась, але нарешті на початку лютого глядачі знову насолоджуватимуться компанією подружжя найманих вбивць, які не знають правду один про одного. Бреда Пітта з оригінальної історії замінить Дональд Гловер, а Анджеліну Джолі – Майя Ерскін.

Halo

Дата виходу: 8 лютого
В ролях: Пабло Шрейбер, Єрин Хе, Джен Тейлор, Наташа МакЕлхоун
2 сезон

Науково-фантастичний серіал, заснований на однойменній серії ігор, повертається з другим сезоном. На відміну від першої частини, яка створювалась дев'ять років, над другою працювали лише два. Дія розгортається у 26 столітті, коли йде запекла війна між земними силами Космічного командування Об'єднаних націй та релігійним союзом кількох інопланетних рас. Остання надія людей – проєкт SPARTAN-II, який створює модифікованих суперсолдатів.

Один день

Дата виходу: 8 лютого
В ролях: Лео Вудалл, Амбіка Мод, Брендан Куїнн, Джонатан Велдон
1 сезон

Роман Девіда Ніколлса, де кожен розділ розповідав про один день із життя протагоністів протягом 20 років, вже має кіноекранізацію з Енн Хетевей та Джимом Стерджессом в головних ролях. Та Netflix вирішив зробити серіальну адаптацію на 13 серій. Молоді випускники Единбурзького університету Декстер та Емма знайомляться на випускному і протягом наступних 18 років зустрічаються щороку рівно в ту саму дату.

Поліція Токіо

Дата виходу: 8 лютого
В ролях: Енсел Елгорт, Кен Ватанабе, Рейчел Келлер
2 сезон

Дія кримінального серіалу розгортається наприкінці 90-х у Токіо, куди переїжджає журналіст Джейк Адельштайн. Він влаштовується на роботу репортером у місцеве видання і починає розслідувати корупцію в токійській поліції разом зі своїм наставником – досвідченим детективом Хірото.

Коханка, маніячка, вбивця

Дата виходу: 9 лютого
В ролях: Джессіка Н. Джонсон, Кріс Меєр
1 сезон

Документальний серіал розповідає про самотнього Дейва, який щойно завершив тривалі стосунки. Він вирішує спробувати програму для онлайн-знайомств, де знаходить Карі. Ця зустріч перетворить життя Дейва на жахіття, адже жінка стає одержимою чоловіком і прагне зруйнувати його, аби він не дістався нікому, крім неї.

New Look: революція стилю

Дата виходу: 14 лютого
В ролях: Бен Мендельсон, Жюльєт Бінош, Девід Камменос, Елен Кардона
1 сезон

Серіал розповідає про життя знаменитого модельєра Крістіана Діора у Парижі після Другої світової війни. Тоді він почав роботу над створенням кардинально нової колекції одягу та стилю, чим підірвав авторитет найвідомішої на той час модельєрки Коко Шанель.

Сузір’я

Дата виходу: 21 лютого
В ролях: Нумі Рапас, Джонатан Бенкс, Джеймс Д'Арсі, Джуліан Лооман
1 сезон

Міні-серіал розповідає про астронавтку, яка переживає аварію на космічній станції. Вона дивом повертається на Землю, але виявляє, що з її дочкою щось не так. Її побоювання за дитину списують на синдром космічного божевілля. Жінці доведеться застосувати всі свої навички, щоб проникнути в саму суть людської природи та зрозуміти, що коїться насправді.

Друга найкраща лікарня в Галактиці

Дата виходу: 23 лютого
В ролях: Кіран Калкін, Стефані Сюй, Наташа Лайонн
1 есзон

Героїні комедійного анімаційного серіалу – міжгалактичні лікарки Сліч та Клак, які спеціалізуються на лікуванні космічних хвороб, паразитів тощо. Їхнє головне завдання – врятувати мешканців космосу від смертоносного вірусу, який шириться простором.

Ходячі мерці: ті, що вижили

Дата виходу: 25 лютого
В ролях: ​​Френкі Кіньонес, Ендрю Лінкольн, Данай Гуріра
1 сезон

Спін-офф культової зомбі-драми зосереджується на двох героях – Ріка Ґраймса після викрадення військами Громадянської республіки та Мішон, яка продовжує пошуки коханого чоловіка. Обидва вони продовжать боротися із зомбі.

Сьогун

Дата виходу: 27 лютого
В ролях: ​​Анна Саваи, Хироюки Санада, Космо Джарвис, Таданобу Асано
1 сезон

Дія в екранізації відомого історичного роману "Сьогун" Джеймса Клавелла розгортається в Японії на початку XVII століття, коли країна була закрита для іноземців. Англійський моряк на Джон Блекторн опиняються тут після кораблетрощі і зтикається з політичними інтригами, війнами та місцевими філософськими принципами.

Чи цікаво вам подивитися ці серіали?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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