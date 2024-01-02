Як зробити дрон для ЗСУ: інструкція для всіх охочих від Victory Drones

Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустив ініціативу зі створення дронів для всіх охочих.

Про це повідомляють Victory Drones у соцмережах.

За їх словами зараз створення дронів — це найефективніше, що можна зробити. Адже створені вами дрони можуть палити російські танки.

Дрон за 300-400 доларів може спалити танк, котрий коштує 3-4 мільйони доларів.

«Потреба на місяць мінімум 200К, тобто 2.5 мільйони дронів на рік. Зараз ми виробляємо приблизно в 10 разів менше» — коментують у Victory Drones.

Вони пропонують усім охочим навчитися створювати дрони.

Для цього потрібно:

Пройти курс підготовки від Victory Drones — «Народний FPV». Там є можливість задавати питання в Zoom і Discord інженерам. Все це безкоштовно. Для участі потрібно заповнити форму . Також можна пройти теоретичний, базовий курс «Інженер БПЛА» онлайн. Крім цього, обов'язково подивитись ролики на YouTube-каналі «Є-Дрон».

Якщо ви налаштовані на більш серйозні масштаби — написати Марії Берлінській у Facebook, вона дасть контакти виробників, які готові бути вашими менторами.

Раніше ми писали, для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном .

Фото: «Дронаріум»