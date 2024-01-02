Як зробити дрон для ЗСУ: інструкція для всіх охочих від Victory Drones

Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустив ініціативу зі створення дронів для всіх охочих.
Про це повідомляють Victory Drones у соцмережах.
За їх словами зараз створення дронів — це найефективніше, що можна зробити. Адже створені вами дрони можуть палити російські танки.
Дрон за 300-400 доларів може спалити танк, котрий коштує 3-4 мільйони доларів.
«Потреба на місяць мінімум 200К, тобто 2.5 мільйони дронів на рік. Зараз ми виробляємо приблизно в 10 разів менше» — коментують у Victory Drones.
Вони пропонують усім охочим навчитися створювати дрони.
Для цього потрібно:
Раніше ми писали, для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном.
Фото: «Дронаріум»