Онлайн-шлюб: у “Дії” можна буде одружитися дистанційно

Найближчим часом у застосунку “Дія” запустять онлайн-шлюб. Це дасть можливість одружуватися дистанційно.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Найближчим часом ми плануємо запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в “Дії” по відео. Це буде досить технологічно й унікально для всього світу. Це дозволить нашим військовим одружуватися на дистанції”, — зазначив Михайло Федоров.

За його словами, послуга буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації.

Крім цього, Михайло Федоров заявив, що в мобільному застосунку "Дія" не планують запроваджувати такі нові сервіси, як проведення виборів або надсилання повісток.

Водночас, Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.

Раніше ми писали, що бронювання коштів на купівлю нового житла замість зруйнованого тепер доступне у «Дії».

Фото: з відкритих джерел