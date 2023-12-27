Бронювання коштів на купівлю нового житла замість зруйнованого тепер доступне у «Дії»

В Україні відсьогодні розпочинають виплату компенсацій тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни. Кошти на купівлю нового житла тепер можна забронювати у «Дії».

Про це повідомляють у Міністерстві відновлення України.

Щоб «забронювати кошти» для купівлі дому чи квартири, необхідно мати сертифікат на житло. Також важливо відмовитися від права власності на нерухомість, яка була знищена. Це можна зробити у нотаріуса з правами державного реєстратора або в Центрі надання адміністративних послуг.

Для цього потрібно мати заяву, документ, що засвідчує право власності й технічний звіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування.

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити «Дію» до останньої версії та відкрити «Сертифікати на житло» в розділі «єВідновлення». Після цього треба натиснути «Забронювати кошти».

Протягом 5 робочих днів надійде підтвердження в застосунку «Дія» про те, що кошти заброньовані. Після цього у вас є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо ви не встигнете за цей час – потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у «Дії».

Придбати можна будь-яку квартиру чи будинок – первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість.

Якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифікату ви можете доплатити з власних коштів. Разом з тим, можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкту нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифікату — різницю ви зможете отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з РФ.

Також у січні – лютому 2024 року планують запустити реалізацію сертифікатів на придбання будматеріалів та замовлення робіт для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.

Раніше ми писали, купівля-продаж автомобіля і обмін сертифіката на житло: які нові послуги з’явилися в «Дії» .

Фото: з відкритих джерел