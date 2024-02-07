Куди піти у Києві 9-11 лютого: Dorofeeva, сольний виступ Василя Байдака та Маркет Всі.Свої
Протягом 9 –11 лютого відбудуться різноманітні події, серед яких вступи виконавців Dorofeeva, Otoy, Руслана та Злати Огнєвіч, сольний виступ коміка Василя Байдака, Маркет Всі.Свої, вистава "Поїхати не можна залишитися", а також вечірка у Куренях.
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Розмова з Іваном Малковичем про письменників 1990-х
Зустріч із поетом, видавцем, директором видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іваном Малковичем. На зустрічі говоритимуть про 1990-ті, дитячу літературу, книгодрукування, час та людей, вестиме Вадим Карп’як.
Ціна: вхід вільний
Де: Книгарня-кав’ярня, вул. Михайлівська, 18а
Коли: 9 лютого 18:00
Злата Огнєвіч та Marc Romboy
9 лютого Злата Огнєвіч презентує EP альбом та виконає улюблені пісні, а 10 лютого на сцені запалюватиме Marc Romboy та Dimitri Andreas
Ціна: 9 лютого від 600 грн, 10 лютого від 800 грн
Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3
Коли: 9 лютого з 19:00 та 10 лютого з 17:00
Руслана
На концерті співачка Руслана заспіває - «Дикі танці», «Знаю я», «Світанок», «Коломийка», «Це любов» та «Лірниця».
Ціна: від 380 грн
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 09 лютого 2024, 19:00
Василь Байдак «Довільно-хаотичне-інклюзивне»
На стендапі-сольнику «довільно-хаотичне» коміка Василя Байдака будуть нові жарти, а ще буде стендап від Саші Терена.
Ціна: від 100 грн
Де: Краків, Русанівська набережна 12
Коли: 09 лютого 2024, 18:30
Субота
Маркет Всі. Свої
На «Маркет знижок» 100 українських брендів підготували знижки від -10% до -50% на зимові та осінні колекції.
Ціна: вхід вільний
Де: Десятинна, 12
Коли: 10-11лютого з 10:00 до 20:00
Вечірка у Куренях
Лайнап: Sergen Makaren, Orbit&Shtenge, Luschn&Alex P.
Ціна: від 200 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 10 лютого 18:00
Lords of The Symphony «Music from Netflix»
На вас чекає музика із культових та всесвітньо відомих фільмів стримінгового сервісу Netflix: “Пісочний чоловік”, “Венздей”, “Гра в кальмара”, “Відьмак”, “Ворон”, “Вбиваючи Єву”, “Фантастичні звірі”, “Гра престолів”, “Велика стіна”, “Вікінги”, “Початок”, “Мандалорець”,“Термінатор”, “Аватар”.
Ціна: від 350 грн
Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6
Коли: 10 лютого 18:00
Otoy
Концерт українського реп-виконавця Otoy. Також під час концерту відбудеться благодійний аукціон – всі кошти підуть на дрони для бригади "Буревій".
Ціна: від 600 грн
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 10 лютого 19:00
Неділя
Малювання, ігристе, устриці у River Mall
Художній майстер-клас з малювання від Сільпо Resto. Організатори надають всі матеріали, ігристе й устриці.
Ціна: 500 грн
Де: Дніпровська набережна, 12 (ТРЦ River Mall, ТРЦ Respublica), фудхол Сільпо "Resto"
Коли: 11 лютого 14:00
Квитки
Dorofeeva та Антон Тимошенко у ТРЦ Gulliver
Благодійний концерт за участі виконавців Dorofeeva, Sestra, Tember Blanche, Enleo, ще буде стендап від відомого коміка Антона Тимошенка, та виступ secret артиста.
Ціна: вхід вільний
Де: ТРЦ Gulliver
Коли: 11 лютого 14:00
Поїхати не можна залишитися
Добре там, де нас нема. За статистикою більше 3-х мільйонів українців працюють за кордоном. Чому так стається? Ніби все добре, ніби і земля і руки-ноги є, і голова на плечах, але все одно нам не вдається влаштувати своє життя в рідній країні. Через інтернет, соціальні мережі, завдячуючи яким ми практично розучилися спілкуватись вживу, ми бачимо як добре десь там. Здається, що за кордоном все легко, там на кожного чекає справжнє щастя, великі можливості. Наша реальність ввижається сірою, поганою – тож хочеться втекти в красиву закордонну картинку, де все буде добре, або ж все-таки лишитись і спробувати владнати все тут.
Ціна: ві 400 грн
Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра
Коли: 11 лютого 15:00
Фото: dityinfo.com, Злата Огнєвіч, Руслана, Всі.Свої, Василь Байдак, Курені, Unsplash\Samuel Sianipar, Otoy, Anna Kolosyuk, Дорофеева, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Live in ua