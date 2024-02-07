Куди піти у Києві 9-11 лютого: Dorofeeva, сольний виступ Василя Байдака та Маркет Всі.Свої

Протягом 9 –11 лютого відбудуться різноманітні події, серед яких вступи виконавців Dorofeeva, Otoy, Руслана та Злати Огнєвіч, сольний виступ коміка Василя Байдака, Маркет Всі.Свої, вистава "Поїхати не можна залишитися", а також вечірка у Куренях.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Зустріч із поетом, видавцем, директором видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іваном Малковичем. На зустрічі говоритимуть про 1990-ті, дитячу літературу, книгодрукування, час та людей, вестиме Вадим Карп’як.

Ціна: вхід вільний

Де: Книгарня-кав’ярня, вул. Михайлівська, 18а

Коли: 9 лютого 18:00

9 лютого Злата Огнєвіч презентує EP альбом та виконає улюблені пісні, а 10 лютого на сцені запалюватиме Marc Romboy та Dimitri Andreas

Ціна: 9 лютого від 600 грн, 10 лютого від 800 грн

Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3

Коли: 9 лютого з 19:00 та 10 лютого з 17:00

На концерті співачка Руслана заспіває - «Дикі танці», «Знаю я», «Світанок», «Коломийка», «Це любов» та «Лірниця».

Ціна: від 380 грн

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 09 лютого 2024, 19:00

На стендапі-сольнику «довільно-хаотичне» коміка Василя Байдака будуть нові жарти, а ще буде стендап від Саші Терена.

Ціна: від 100 грн

Де: Краків, Русанівська набережна 12

Коли: 09 лютого 2024, 18:30

Субота

На «Маркет знижок» 100 українських брендів підготували знижки від -10% до -50% на зимові та осінні колекції.

Ціна: вхід вільний

Де: Десятинна, 12

Коли: 10-11лютого з 10:00 до 20:00

Лайнап: Sergen Makaren, Orbit&Shtenge, Luschn&Alex P.

Ціна: від 200 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 10 лютого 18:00

На вас чекає музика із культових та всесвітньо відомих фільмів стримінгового сервісу Netflix: “Пісочний чоловік”, “Венздей”, “Гра в кальмара”, “Відьмак”, “Ворон”, “Вбиваючи Єву”, “Фантастичні звірі”, “Гра престолів”, “Велика стіна”, “Вікінги”, “Початок”, “Мандалорець”,“Термінатор”, “Аватар”.

Ціна: від 350 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 10 лютого 18:00

Концерт українського реп-виконавця Otoy. Також під час концерту відбудеться благодійний аукціон – всі кошти підуть на дрони для бригади "Буревій".

Ціна: від 600 грн

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 10 лютого 19:00

Неділя

Художній майстер-клас з малювання від Сільпо Resto. Організатори надають всі матеріали, ігристе й устриці.

Ціна: 500 грн

Де: Дніпровська набережна, 12 (ТРЦ River Mall, ТРЦ Respublica), фудхол Сільпо "Resto"

Коли: 11 лютого 14:00

Квитки

Благодійний концерт за участі виконавців Dorofeeva, Sestra, Tember Blanche, Enleo, ще буде стендап від відомого коміка Антона Тимошенка, та виступ secret артиста.

Ціна: вхід вільний

Де: ТРЦ Gulliver

Коли: 11 лютого 14:00

Добре там, де нас нема. За статистикою більше 3-х мільйонів українців працюють за кордоном. Чому так стається? Ніби все добре, ніби і земля і руки-ноги є, і голова на плечах, але все одно нам не вдається влаштувати своє життя в рідній країні. Через інтернет, соціальні мережі, завдячуючи яким ми практично розучилися спілкуватись вживу, ми бачимо як добре десь там. Здається, що за кордоном все легко, там на кожного чекає справжнє щастя, великі можливості. Наша реальність ввижається сірою, поганою – тож хочеться втекти в красиву закордонну картинку, де все буде добре, або ж все-таки лишитись і спробувати владнати все тут.

Ціна: ві 400 грн

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Коли: 11 лютого 15:00

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