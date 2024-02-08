У Бучі з'являться цифрові укриття, які відкриватимуться автоматично

Цього року розпочнеться цифровізація Бучанської громади. У рамках якої з'являться цифрові укриття та збільшиться кількість камер спостереження.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Першим етапом цифрової громади визначили напрямок комунальної сфери: будуть оцифровані всі водогони та тепломережі. Окремо будуть оптимізовані ланцюги збору побутових відходів. Окрім того, громада отримає цифрові укриття — вони будуть автоматично відкриватися як тільки з‘явиться сигнал повітряної тривоги.

Згідно з проєктом у громаді також буде встановлено більше двох сотень камер спостережень.

У майбутньому планується ще другий і третій етапи цифровізації, які включатимуть додаток для телефону "Розумна Буча", цифровий транспорт, оплату комунальних послуг тощо.

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир