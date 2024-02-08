У Бучі з'являться цифрові укриття, які відкриватимуться автоматично

393
Валерія Гуржий
share share

Цього року розпочнеться цифровізація Бучанської громади. У рамках якої з'являться цифрові укриття та збільшиться кількість камер спостереження.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Першим етапом цифрової громади визначили напрямок комунальної сфери: будуть оцифровані всі водогони та тепломережі. Окремо будуть оптимізовані ланцюги збору побутових відходів. Окрім того, громада отримає цифрові укриття — вони будуть автоматично відкриватися як тільки з‘явиться сигнал повітряної тривоги.

Згідно з проєктом у громаді також буде встановлено більше двох сотень камер спостережень.

У майбутньому планується ще другий і третій етапи цифровізації, які включатимуть додаток для телефону "Розумна Буча", цифровий транспорт, оплату комунальних послуг тощо.

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Як думаєте, планується цифровізація інших міст?
Опубліковано: 08 лютого 2024
share share
Внаслідок російської ракетної атаки постраждали павільйони й оранжерея ВДНГ Внаслідок російської ракетної атаки постраждали павільйони й оранжерея ВДНГ Куди піти у Києві 9-11 лютого: Dorofeeva, сольний виступ Василя Байдака та Маркет Всі.Свої Куди піти у Києві 9-11 лютого: Dorofeeva, сольний виступ Василя Байдака та Маркет Всі.Свої Українці відкрили в Берліні гастробар Little Sins з устрицями й хот-догами Українці відкрили в Берліні гастробар Little Sins з устрицями й хот-догами Monobank запустив сервіс "Бойові" для донатів на ЗСУ у кафе й ресторанах Monobank запустив сервіс "Бойові" для донатів на ЗСУ у кафе й ресторанах
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.