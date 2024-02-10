У Львові відкриють перший центр з рекрутингу до ЗСУ
У Львові розпочне роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Він запрацює у третій тиждень лютого.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
“Пілотний проєкт втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення до українського війська”, — йдеться у повідомленні.
У центрі рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.
Перший центр рекрутингу з'явиться у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.
Раніше ми писали, що Міноборони України створює власне рекрутингове агентство.
Фото: з відкритих джерел