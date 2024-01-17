Міноборони України створює власне рекрутингове агентство

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Наталія Габрух
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Міністерство оборони України працює над створенням власного рекрутингового агентства.

Про це в коментарі для DOU повідомив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

«Наступним кроком, окрім залучення онлайн-платформ (йдеться про платформи Lobby X, OLX, Work.ua та Robota.ua, з якими вже співпрацює Міноборони, – ред.), є створення рекрутингового агентства. Щоб не просто зв'язувати військові частини з потенційними кандидатами на заняття вакантних посад, а проводити повноцінний рекрутинг до лав Збройних Сил у класичному розумінні цього слова», — розказав Олексій Бежевець.

За його словами, йдеться про промотування військової служби та відбір кандидатів на конкретні посади чи за певною спеціальністю.

«Уже незабаром ми плануємо запуск пілотних проєктів з рекрутингу в окремих містах, з поступовим масштабуванням цих активностей на всю Україну», — пояснив він.

Олексій Бежевець розповів, що українці зможуть звертатися в таку цивільну установу, спілкуватись з рекрутерами, отримувати відповіді на усі свої питання — які є вакансії, які умови та яка специфіка служби на різних посадах, які є підрозділи тощо.

«Якщо відразу не склалось побачити себе в лавах ЗСУ – можна буде залишити свої контактні дані, щоб рекрутер міг зв’язатися з кандидатом, коли з’явиться бажана вакансія», — додав Бежевець.

Раніше ми писали, рекрутинг до ЗСУ: Міноборони почали співпрацю з Olx.ua.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 17 січня 2024
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