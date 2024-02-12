До Дня святого Валентина “Сільпо” запустили оновлений сайт гастрономічних знайомств

Напередодні Дня святого Валентина, мережа супермаркетів "Сільпо" запустила оновлений вебсайт , де користувачі можуть знайомитись, виходячи зі спільних смакових вподобань.

Як і в попередній версії сайту, щоб знайти потенційного партнера, користувачам потрібно увійти через Facebook і відповісти на сім тестових питань. Наприклад, вибрати ідеальне побачення для покращення настрою в дощовий день.

Після відповідей на питання, користувачі отримують посилання на Facebook-профіль та фотографію особи, з якою вони сумісні на 70% або більше.

Цьогоріч функціонал сайту розширили, тепер на ньому також можна дізнатись любовне передбачення та поділитися ним з друзями у соцмережах.

Раніше ми писали, у стилі Волл-Стріт: у Вишневому відкрили перший «Сільпо» .

Фото: “Сільпо”