До Дня святого Валентина “Сільпо” запустили оновлений сайт гастрономічних знайомств

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Наталія Габрух
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Напередодні Дня святого Валентина, мережа супермаркетів "Сільпо" запустила оновлений вебсайт, де користувачі можуть знайомитись, виходячи зі спільних смакових вподобань.

Як і в попередній версії сайту, щоб знайти потенційного партнера, користувачам потрібно увійти через Facebook і відповісти на сім тестових питань. Наприклад, вибрати ідеальне побачення для покращення настрою в дощовий день.

Після відповідей на питання, користувачі отримують посилання на Facebook-профіль та фотографію особи, з якою вони сумісні на 70% або більше.

Цьогоріч функціонал сайту розширили, тепер на ньому також можна дізнатись любовне передбачення та поділитися ним з друзями у соцмережах.

Раніше ми писали, у стилі Волл-Стріт: у Вишневому відкрили перший «Сільпо».

Фото: “Сільпо”

Як вам така ідея інтернет-знайомств?
Опубліковано: 12 лютого 2024
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