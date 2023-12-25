У стилі Волл-Стріт: у Вишневому відкрили перший «Сільпо»

24 грудня у Вишневому, що на Київщині, відкрили супермаркет «Сільпо» на вулиці Європейська, 30. Це перший магазин мережі у цьому місті.

Команда «Сільпо» присвятила стиль супермаркету біржі. Колони у магазині оформлені у вигляді хмарочосів з трейдерськими плакатами, а шлях до товарів гостям вкажуть навігаційні стрілки з назвами вулиць.

«Сільпо» поєднало у оформленні магазину дві епохи розвитку біржових торгів, починаючи з галасливої паперової до цифрової з комп'ютерами та криптовалютами.

Серед образів у супермаркеті присутні — гроші, графіки, котирування акцій тощо.

Ілюстрації на шпалерах розповідають про насичене життя трейдерів, а у зоні алкогольного відділу можна роздивитися старі фотографії брокерів та торгів.

Торговельна площа супермаркету становить 1483 кв.м.

«Сільпо» відкритий щодня з 08:00 до 23:00.

Раніше ми писали, що «Сільпо» перетворило вітрини та фасади супермаркетів у Дніпрі та Одесі на різдвяні артоб'єкти.

Фото: «Сільпо»