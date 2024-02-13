МОЗ та "Укрпошта" планують запустити сервіс доставки ліків

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) спільно з "Укрпоштою" планують запустити сервіс доставки ліків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків", — сказав Віктор Ляшко в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

За його словами ліки можна буде замовити онлайн або телефоном. Після цього вони прибудуть або до найближчої точки "Укрпошти", або поштовий оператор привезе їх за місцем проживання.

Ляшко вважає, новий сервіс допоможе вирішити проблему доступності ліків, особливо для жителів віддалених населених пунктів.

Він нагадав, що із січня 2024 року МОЗ уже реалізує проєкт мобільних аптек, який дає змогу забезпечити ліками, зокрема жителів прифронтових територій.

Раніше ми писали, що у відділеннях Укрпошти почали роздавати додаткові LED-лампи: хто їх може отримати.

Фото: "Укрпошта"