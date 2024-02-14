Чорнобильську зону перетворять на центр інновацій та науковий хаб — Міндовкілля

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Ірина Маймур
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Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.

Про це йдеться у Стратегії розвитку Зони відчуження до 2032 року, яку нещодавно схвалив Кабмін.

Раніше подібного стратегічного документа не було.

Зазначається, що ключовими цілями для розвитку обрали такі:

  • відновлення Зони відчуження після деокупації. Досі невідомі масштаби забруднення боєприпасами;
  • розвиток наукового потенціалу. Чорнобиль має стати новим сучасним центром дослідження мирного атому, нових практик та рішень, розвитку наукової та дослідницької інфраструктури. З іноземними колегами та партнерами вже обговорюють перспективи розміщення нового обладнання на підприємствах Чорнобиля;
  • розвиток відновлюваної енергетики. Зона відчуження має потужний потенціал для того, щоб бути елементом енергетичного хабу Європи;
  • розвиток туристичної інфраструктури. Попри закритий статус Зона відчуження продовжує викликати інтерес серед українців та іноземців;
  • розвиток Чорнобильського унікального біосферного заповідника. А саме, збереження природних комплексів Полісся, унікальних тварин та рослин.

Також Стратегію розвитку Зони відчуження та наслідки її окупації продемонстрували членам Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни під час їхнього візиту в Чорнобильську зону минулого тижня.

Раніше ми писали, що у вовків із Чорнобильської зони розвинулася стійкість до раку через радіацію.

Фото: “Рубрика”

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Опубліковано: 14 лютого 2024
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