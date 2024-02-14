Чорнобильську зону перетворять на центр інновацій та науковий хаб — Міндовкілля
Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.
Про це йдеться у Стратегії розвитку Зони відчуження до 2032 року, яку нещодавно схвалив Кабмін.
Раніше подібного стратегічного документа не було.
Зазначається, що ключовими цілями для розвитку обрали такі:
- відновлення Зони відчуження після деокупації. Досі невідомі масштаби забруднення боєприпасами;
- розвиток наукового потенціалу. Чорнобиль має стати новим сучасним центром дослідження мирного атому, нових практик та рішень, розвитку наукової та дослідницької інфраструктури. З іноземними колегами та партнерами вже обговорюють перспективи розміщення нового обладнання на підприємствах Чорнобиля;
- розвиток відновлюваної енергетики. Зона відчуження має потужний потенціал для того, щоб бути елементом енергетичного хабу Європи;
- розвиток туристичної інфраструктури. Попри закритий статус Зона відчуження продовжує викликати інтерес серед українців та іноземців;
- розвиток Чорнобильського унікального біосферного заповідника. А саме, збереження природних комплексів Полісся, унікальних тварин та рослин.
Також Стратегію розвитку Зони відчуження та наслідки її окупації продемонстрували членам Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни під час їхнього візиту в Чорнобильську зону минулого тижня.
Раніше ми писали, що у вовків із Чорнобильської зони розвинулася стійкість до раку через радіацію.
Фото: “Рубрика”
Опубліковано: 14 лютого 2024
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