До Дня закоханих “Сільпо” запустили сервіс для втечі з побачень

До Дня закоханих мережа супермаркетів “Сільпо” запустила новий сервіс, який допомагає втекти з невдалого побачення.

Сервіс дозволяє безкоштовно замовити автоматичний дзвінок, який допоможе швидко завершити романтичну зустріч.

Щоб скористатися сервісом, необхідно залишити на сайті номер свого мобільного телефону. Через 5 хвилини автоматичний дзвінок надійде на вказаний номер.

Під час дзвінка, який замовили користувачі сервісу, буде автоматично відтворюватися одна з записаних історій. Такі історії трапляються й у реальному житті: наприклад, подруга попросить терміново привезти торт на день народження бабусі, керівник нагадає про зустріч із командою в зумі, ветеринар скаже забрати у клініці корм для кота та інші.

Раніше ми писали, що до Дня святого Валентина “Сільпо” запустили оновлений сайт гастрономічних знайомств.

Фото: “Сільпо”