“Укрзалізниця” запускає додатковий поїзд із Харкова до Ворохти: він курсуватиме через Київ

“Укрзалізниця” призначає додатковий поїзд з Харкова до Ворохти, який курсуватиме через день.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Поїзд №201/202 Харків - Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55 (Івано-Франківськ 11:28-11:48, Яремче 13:10-13:12, Татарів-Буковель 13:50-13:55) і прибуватиме до Ворохти о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29 (Татарів-Буковель 16:39-16:42, Яремче 17:07-17:10, Івано-Франківськ 18:25-19:49) та прибуватиме до Харкова о 12:33 наступного дня.

Поїзд також робитиме зупинки у Львові, Києві, Миргороді та Полтаві. Перші потяги вирушать 23 лютого із Харкова та 24 лютого – із Ворохти.

У складі поїзда немає плацкартних вагонів, лише купе та люкс. Квитки вже доступні для придбання в застосунку “Укрзалізниці”, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" анонсувала нічний потяг між Харковом та Дніпром .

Фото: “Укрзалізниця”