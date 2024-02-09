"Укрзалізниця" анонсувала нічний потяг між Харковом та Дніпром

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Валерія Гуржий
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2 березня з Харкова до Дніпра вперше вирушить нічний поїзд №295/296.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Він відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

Фото: Укрзалізниця

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Опубліковано: 09 лютого 2024
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