На Київщині побудують нові багатоповерхівки, замість зруйнованих росіянами: візуалізації

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Наталія Габрух
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У Гостомелі Київської області відбулася презентація проєкту будівництва нових багатоповерхових житлових комплексів у одному з мікрорайонів. Ці будівлі планують побудувати на місці тих, що були знищені через військові дії.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Проєкт передбачає будівництво 5 багатоповерхівок, садочка, протирадіаційного укриття для цивільного населення та благоустрій території.

У мікрорайоні заплановано будівництво семиповерхових будинків, розрахованих загалом на 360 квартир замість 272, що були раніше.

В кожній квартирі буде балкон та індивідуальне опалення.

Крім цього, на території містечка облаштують підземне укриття подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Додатково на кожному поверсі будинків запроєктували просте коридорне укриття.

У КОДА запевнили, що під час будівництва врахують принципи безбарʼєрності та доступності.

Раніше ми писали, що у Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: візуалізації.

Фото: Київська обласна державна адміністрація

Як вам проєкт будівництва?
Опубліковано: 17 лютого 2024
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