У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: візуалізації

Цьогоріч у Житомирі збудують житловий багатоквартирний комплекс для вимушених переселенців за програмою, яку фінансує Євросоюз.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

Планують звести чотири багатоповерхівки на 116 квартир зведуть у провулку Червоному. Там проживатимуть понад 400 осіб.

Усі помешкання перших поверхів будуть інклюзивні. Санвузли в таких квартирах будуть суміщеного типу, де замість ванн — душові з відкидними сидіннями. Біля всіх сантехнічних приладів будуть встановлені поручні.

Кухні для квартир першого поверху матимуть особливості в меблюванні. Прибудинкову територію і споруду цивільного захисту теж будуватимуть з урахуванням потреб маломобільних громадян: облаштують тактильні елементи, у місцях переходів, доступні парковки для авто тощо.

На кожному з будинків встановлять сонячні панелі, а квартири будуть опалюватись за рахунок твердопаливної котельні.

«Йдеться про котельню, яка побудована за кошти уряду Швейцарської конфедерації, виробляє теплову й електричну енергію та працює на біомасі — щепі деревини. Себто опалюватися нові будинки будуть енергією місцевого виробництва», — зазначають у міськраді.

Проєкт передбачає озеленення, пішохідні зони, зони відпочинку, автомобільну стоянку на 48 місць.

У підвалі одного з будинків створять укриття, у якому за необхідності зможуть розміститися жителі всього комплексу.

На вимогу Євросоюзу, у найближчі 10 років квартири мають залишатися в комунальній власності, а користуватися ними мають люди з категорії вразливих.

Комплекс зведуть у межах програми «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні», яка фінансується Європейським Союзом. До програми увійшло 6 міст: Дубно, Житомир, Ковель, Львів, Макарів та Чернівці.

Раніше ми писали, що в Києві відкрили безкоштовний ресторан для ВПО.

Фото: Житомирська міська рада