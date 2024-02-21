У Києві стартував фестиваль документального кіно, присвяченого українській культурі під час війни

На початку цього тижня фестиваль документальних фільмів під назвою “Культура під час війни в Україні” розпочав свою роботу в кінотеатрі KINO42 у Києві. Його було організовано Представництвом Європейського Союзу в Україні за підтримки Ukraїner.

Про це пише видання “Вечірній Київ”.

Під час відкриття фестивалю відбулася прем’єра документального фільму “Культура під час війни. Музеї”, який був створений на основі матеріалів соціокультурних експедицій Ukraїner, проведених у різних частинах України: на півночі, півдні, сході та заході країни.

“Кожна частина документальної стрічки представляє певну частину мапи української держави. Разом вони склали цілісну розповідь про життя та творчість діячів української культури в часи широкомасштабної російської війни та про роль підтримки, яку ЄС невідкладно надав і продовжує надавати українським митцям після 24 лютого 2022 року…” — розповідають організатори події.

У рамках відкриття фестивалю відбулася зустріч гостей та глядачів із представниками Європейського Союзу та творцями документальної серії “Культура під час війни”. Відвідувачі дізналися, чому формат документального кіно виявився найбільш природним та виправданим вибором для цього спеціального проєкту.

Всього в кінотеатрі покажуть 4 документальних фільми, кожен з яких буде присвячений окремому регіону України.

У Києві глядачі зможуть подивитися фестивальні стрічки протягом тижня в KINO42 (вулиця Костянтинівська, 11-Б):

20 лютого, 19:00 — “Культура під час війни. Захід”

21 лютого, 18:00 — “Культура під час війни. Північ”

22 лютого, 18:00 — “Культура під час війни. Схід”

23 лютого, 19:00 — “Культура під час війни. Південь”

Вхід на сеанси вільний.

Раніше ми писали, що про український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм .

Фото: світлина надана організаторами проєкту