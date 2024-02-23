У застосунку "Київ Цифровий" з'являться програми із підтримки ментального здоров'я

У застосунку "Київ Цифровий" з'являться програми з підтримки ментального здоровʼя, як онлайн так і офлайн.

Про це повідомили в команді "Київ Цифровий", пише "Укрінформ".

"Це цифрові послуги, які будуть імплементовані вже в існуючі IT-системи. У випадку підтримки ментального здоровʼя ветеранів, то це додаткові послуги у кабінеті захисника, який наразі проходить бета-тестування і буде запущений у травні цього року", – зазначили представники команди.

Також розглядається варіант впровадження низки офлайн-послуг. Наразі відбувається дослідження взаємодії вже наявних сервісів.

"Це буде, по суті, швидка психологічна і ментальна допомога як цифрова, так і офлайн, – будуть навчені працівники, які зможуть надати консультації", – додали у «Київ Цифровий».

Очікується, що нові сервіси розпочнуть роботу вже в цьому році. Робота над новими послугами ведеться за підтримки благодійної організації Bloomberg Philanthropies.

Фото: Вечірній Київ