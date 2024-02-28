Куди піти у Києві з дитиною у березні: мультфільм "Кунг-фу Панда 4", "Шоу Тесла" та бешкетні читання

У березні 2024 року у Києві відбудуться різноманітні події для дітей серед яких вистави "Вождь червоношкірих" та "Язиката Хвеська", квест з київськими котиками, балет Раду Поклітару "Маленький принц", екскурсія "Таємничий світ під мікроскопом", "Шоу Тесла", прем'єра мультфільму "Кунг-фу панда 4" та бешкетні читання.

Зібрали 13 подій березня для дітей, які варто відвідати.

Екскурсії

Під контролем біолога діти зможуть проводити досліди, щою побачити вплив хімічних речовин на живі клітини. А також побачити:

найменшу тваринку на планеті Земля (тоншу за людське волосся);

ланктон, який живе в річках та озерах;

биття серця у планктонних ракоподібних, які жили на планеті разом з динозаврами;

мікротварин, які побували в космосі та виживають при мінус 270 С;

різноманітних комах;

рух в рослинній клітині;

вуха коника в передніх ногах та багато чого іншого.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: ТД "Фестивальний", проспект Червоної калини 43/2

Коли: з 27 лютого до 14 березя з 11:00 до 18:00

На безплатній екоекскурсії та майстер-класі у "Сільпо" ReCycling дітям розкажуть, як правильно піклуватися про планету. У програмі:

квест супермаркетом

розповідь про те, як утворюється енергія та як її використовують

кастомізація багаторазової чашки

створення органайзеру для канцелярії з жерстяної банки.

Ціна: вхід вільний

Де: "Сільпо" ReCycling, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102.

Коли: 2 березня 11:00

Шоу

На заході діти зможуть познайомитись з відомим винахідником і вченим, побачити на власні очі досліди з електромагнітним випромінюванням, зробити неймовірні відкриття разом зі справжнім супергероєм у світі науки – Ніколою Теслою, навчитись керувати справжньою блискавкою та передавати світло одне одному.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Мала сцена Театру BEAT

Коли: 9 березня 13:00 та 15:00

На заході діти почують живе виконання всесвітньо відомої сюїти "Карнавал тварин" Каміля Сен-Санса, а також поринуть в атмосферу карнавалу. Композиція складається з 14 частин і кожна з них присвячена окремому виду тварин. Всі вони оживуть на великому екрані.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Краків, Русанівська набережна 12

Коли: 16 березня 12:00 та 15:00

Театр та балет

Сина багатого фермера викрадають двоє шахраїв-невдах з метою виручити грошенят. Але малий бешкетник тільки цьому і радий: його знущанням над горе-викрадачами немає меж. Адже на кожного, навіть найхитрішого й найпідступнішого розбійника завжди знайдеться той, хто його провчить.

Ціна: від 150 грн. Квитки

Де: Театр юного глядача

Коли: 1,8,9 березня о 12:00, 30 березня 16:00

Найголовніше у світі – стосунки між людьми і дуже прості, на перший погляд, речі, про які забувають дорослі. Бо за повсякденними справами і турботами про матеріальне ми забуваємо про те, яку роль відіграє у житті людини духовна сфера. Ледь відчутна і небачена неозброєним оком, вона визначає цінності, якими керуватиметься людина все своє життя.

Ціна: від 290 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 10 березня 18:00

Українська народна казка, яка крізь століття несе повчальну історію однієї дуже балакучої жіночки. Хвеська так активно чесала язика, що її власний чоловік втратив будь-яку надію зберегти хоч якусь родинну таємницю. А тут з’явився іще один привід берегти – чоловік знайшов скарб! І з цієї миті в усій красі розквітають гумор та дотепність, які притаманні українському фольклору споконвіків.

Ціна: 500 грн. Квитки

Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33

Коли: 3 березня 12:00, 14:00

А у вас є домашній улюбленець, який робить ваше життя веселішим? Мабуть, це дружелюбний пес, або товстий котик, а, можливо, хтось не уявляє життя без своєї морської свинки? Героїня вистави Соня ніколи не могла б і подумати, що у неї вдома поселиться справжній дикий лис.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Театр на Михайлівській, вулиця Михайлівська, 24 ж

Коли: 23 березня 12:00

Майстер-класи

Майстер-клас для дітей з ілюстраторкою Юлією Коломоєць, на якому присутні зможуть дізнатись про пошуки та малювання найнезвичайніших хобі, а також вигадати та створити своє. Комусь подобається спостерігати за птахами чи доглядати за безпритульними тваринами. Хтось створює роботів або повітряних зміїв. Інші разом із своїми рідними щоранку бігають та привертають у соцмережах увагу до екології. У кожного є своє хобі, по-своєму захопливе та незвичайне.

Ціна: вхід вільний

Де: Книгарня-кав'ярня Старого Лева, вул. Прорізна, 10

Коли: 2 березня о 13:00

Це збірка зворушливих і смішних казок на сучасний лад. Тут героїні мріють бути пожежницями, а не принцесами, справжні лицарі не бояться бути вразливими й проявляти емоції, привиди не завжди страшні та лихі, а й самі можуть усього боятися, як і феї не всі милі й тендітні, а часом дуже навіть грізні й геть не в гуморі.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

Де: "Книгарня Є", вулиця Соборності, 46.

Коли: 2 березня о 14:00

Квест

На квест-прогулянці "Київські коти" ви будете: шукати та рахувати котячих, дізнаватися цікаві факти про місто, зазирати в дворики, звертати увагу на вуличний стріт-арт, а ще ви побачите найстаріший спортивний комплекс в Україні та найстаріший міст Києва, відшукаєте зменшену копію пам'ятника засновникам Києва та завітаєте до найвідомішого парку, де сховалося більш ніж 100 котів.

Ціна: діти - 150 грн, дорослі - 250 грн

Де: Золоті ворота

Коли: 3 березня о 13:00

Кіно

У березні у київському планетарії відбудеться повнокупольний сеанс фільму “Динозаври: подорож у часі”, після якого на дітей чекає "Космічна вікторина”.

Селеста – допитлива восьмирічна дівчинка, зачарована динозаврами. Одного разу, коли вона готувалася до доповіді про їх вимирання, в її кімнаті з'явилася чарівна і мудра істота – Місяць. Він поставив їй загадкове запитання: а що, якщо серед нас все ще живуть динозаври? Разом вони вирушили у грандіозну та дивовижну подорож у часі, щоб побачити Землю такою, якою вона була у далекому минулому.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Київський Планетарій, вулиця Велика Васильківська, 57/3

Коли: будні дні о 14:00

Місцем розвитку подій нового мультиплікаційного фільму є неймовірна Долина Миру. Там відбуваються унікальні події. Душі цього царства – панді, якого звуть По, необхідний наступник дома солдата Дракона. Долі завгодно звести ведмедя з юною, відчайдушною лисицею Чжень. Однак вона аж ніяк не рада наставництву По. Хоч і існують розбіжності, потихеньку між Чжень і По починається особливий зв'язок.

Ціна: від 150 грн

Де: у Київських кінотеатрах

Коли: з 14 березня

Фото: ТЮГ, Сільпо, Unsplash\Michał Parzuchowski, Київ модерн балет, Малий театр, Театр на Михайлівській