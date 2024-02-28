Куди піти у Києві з дитиною у березні: мультфільм "Кунг-фу Панда 4", "Шоу Тесла" та бешкетні читання
У березні 2024 року у Києві відбудуться різноманітні події для дітей серед яких вистави "Вождь червоношкірих" та "Язиката Хвеська", квест з київськими котиками, балет Раду Поклітару "Маленький принц", екскурсія "Таємничий світ під мікроскопом", "Шоу Тесла", прем'єра мультфільму "Кунг-фу панда 4" та бешкетні читання.
Зібрали 13 подій березня для дітей, які варто відвідати.
Екскурсії
Таємничий світ під мікроскопом
Під контролем біолога діти зможуть проводити досліди, щою побачити вплив хімічних речовин на живі клітини. А також побачити:
- найменшу тваринку на планеті Земля (тоншу за людське волосся);
- ланктон, який живе в річках та озерах;
- биття серця у планктонних ракоподібних, які жили на планеті разом з динозаврами;
- мікротварин, які побували в космосі та виживають при мінус 270 С;
- різноманітних комах;
- рух в рослинній клітині;
- вуха коника в передніх ногах та багато чого іншого.
Ціна: від 200 грн. Квитки
Де: ТД "Фестивальний", проспект Червоної калини 43/2
Коли: з 27 лютого до 14 березя з 11:00 до 18:00
Екопригоди для дітей у "Сільпо"
На безплатній екоекскурсії та майстер-класі у "Сільпо" ReCycling дітям розкажуть, як правильно піклуватися про планету. У програмі:
- квест супермаркетом
- розповідь про те, як утворюється енергія та як її використовують
- кастомізація багаторазової чашки
- створення органайзеру для канцелярії з жерстяної банки.
Ціна: вхід вільний
Де: "Сільпо" ReCycling, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102.
Коли: 2 березня 11:00
Шоу
"Шоу Тесла"
На заході діти зможуть познайомитись з відомим винахідником і вченим, побачити на власні очі досліди з електромагнітним випромінюванням, зробити неймовірні відкриття разом зі справжнім супергероєм у світі науки – Ніколою Теслою, навчитись керувати справжньою блискавкою та передавати світло одне одному.
Ціна: від 350 грн. Квитки
Де: Мала сцена Театру BEAT
Коли: 9 березня 13:00 та 15:00
"Карнавал Тварин" Каміля Сен-Санса
На заході діти почують живе виконання всесвітньо відомої сюїти "Карнавал тварин" Каміля Сен-Санса, а також поринуть в атмосферу карнавалу. Композиція складається з 14 частин і кожна з них присвячена окремому виду тварин. Всі вони оживуть на великому екрані.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Краків, Русанівська набережна 12
Коли: 16 березня 12:00 та 15:00
Театр та балет
Вистава "Вождь червоношкірих"
Сина багатого фермера викрадають двоє шахраїв-невдах з метою виручити грошенят. Але малий бешкетник тільки цьому і радий: його знущанням над горе-викрадачами немає меж. Адже на кожного, навіть найхитрішого й найпідступнішого розбійника завжди знайдеться той, хто його провчить.
Ціна: від 150 грн. Квитки
Де: Театр юного глядача
Коли: 1,8,9 березня о 12:00, 30 березня 16:00
Балет Раду Поклітару "Маленький принц"
Найголовніше у світі – стосунки між людьми і дуже прості, на перший погляд, речі, про які забувають дорослі. Бо за повсякденними справами і турботами про матеріальне ми забуваємо про те, яку роль відіграє у житті людини духовна сфера. Ледь відчутна і небачена неозброєним оком, вона визначає цінності, якими керуватиметься людина все своє життя.
Ціна: від 290 грн. Квитки
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 10 березня 18:00
Вистава для дітей "Язиката Хвеська"
Українська народна казка, яка крізь століття несе повчальну історію однієї дуже балакучої жіночки. Хвеська так активно чесала язика, що її власний чоловік втратив будь-яку надію зберегти хоч якусь родинну таємницю. А тут з’явився іще один привід берегти – чоловік знайшов скарб! І з цієї миті в усій красі розквітають гумор та дотепність, які притаманні українському фольклору споконвіків.
Ціна: 500 грн. Квитки
Де: Український малий драматичний театр, вулиця Олеся Гончара, 33
Коли: 3 березня 12:00, 14:00
Вистава "Мій домашній дикий лис"
А у вас є домашній улюбленець, який робить ваше життя веселішим? Мабуть, це дружелюбний пес, або товстий котик, а, можливо, хтось не уявляє життя без своєї морської свинки? Героїня вистави Соня ніколи не могла б і подумати, що у неї вдома поселиться справжній дикий лис.
Ціна: від 250 грн. Квитки
Де: Театр на Михайлівській, вулиця Михайлівська, 24 ж
Коли: 23 березня 12:00
Майстер-класи
Намалюй своє незвичайне хобі – майстер-клас з ілюстраторкою
Майстер-клас для дітей з ілюстраторкою Юлією Коломоєць, на якому присутні зможуть дізнатись про пошуки та малювання найнезвичайніших хобі, а також вигадати та створити своє. Комусь подобається спостерігати за птахами чи доглядати за безпритульними тваринами. Хтось створює роботів або повітряних зміїв. Інші разом із своїми рідними щоранку бігають та привертають у соцмережах увагу до екології. У кожного є своє хобі, по-своєму захопливе та незвичайне.
Ціна: вхід вільний
Де: Книгарня-кав'ярня Старого Лева, вул. Прорізна, 10
Коли: 2 березня о 13:00
Бешкетні читання у "Книгарні Є"
Це збірка зворушливих і смішних казок на сучасний лад. Тут героїні мріють бути пожежницями, а не принцесами, справжні лицарі не бояться бути вразливими й проявляти емоції, привиди не завжди страшні та лихі, а й самі можуть усього боятися, як і феї не всі милі й тендітні, а часом дуже навіть грізні й геть не в гуморі.
Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням.
Де: "Книгарня Є", вулиця Соборності, 46.
Коли: 2 березня о 14:00
Квест
Квест-прогулянка "Київські коти"
На квест-прогулянці "Київські коти" ви будете: шукати та рахувати котячих, дізнаватися цікаві факти про місто, зазирати в дворики, звертати увагу на вуличний стріт-арт, а ще ви побачите найстаріший спортивний комплекс в Україні та найстаріший міст Києва, відшукаєте зменшену копію пам'ятника засновникам Києва та завітаєте до найвідомішого парку, де сховалося більш ніж 100 котів.
Ціна: діти - 150 грн, дорослі - 250 грн
Де: Золоті ворота
Коли: 3 березня о 13:00
Кіно
Динозаври: подорож у часі та Космічна вікторина
У березні у київському планетарії відбудеться повнокупольний сеанс фільму “Динозаври: подорож у часі”, після якого на дітей чекає "Космічна вікторина”.
Селеста – допитлива восьмирічна дівчинка, зачарована динозаврами. Одного разу, коли вона готувалася до доповіді про їх вимирання, в її кімнаті з'явилася чарівна і мудра істота – Місяць. Він поставив їй загадкове запитання: а що, якщо серед нас все ще живуть динозаври? Разом вони вирушили у грандіозну та дивовижну подорож у часі, щоб побачити Землю такою, якою вона була у далекому минулому.
Ціна: від 200 грн. Квитки
Де: Київський Планетарій, вулиця Велика Васильківська, 57/3
Коли: будні дні о 14:00
Мультфільм "Кунг-Фу панда 4"
Місцем розвитку подій нового мультиплікаційного фільму є неймовірна Долина Миру. Там відбуваються унікальні події. Душі цього царства – панді, якого звуть По, необхідний наступник дома солдата Дракона. Долі завгодно звести ведмедя з юною, відчайдушною лисицею Чжень. Однак вона аж ніяк не рада наставництву По. Хоч і існують розбіжності, потихеньку між Чжень і По починається особливий зв'язок.
Ціна: від 150 грн
Де: у Київських кінотеатрах
Коли: з 14 березня
Фото: ТЮГ, Сільпо, Unsplash\Michał Parzuchowski, Київ модерн балет, Малий театр, Театр на Михайлівській