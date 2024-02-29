На Київщині з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків

На півночі Вишгородського району з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків.

Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.

Під охорону буде взято "Чортове болото" біля річки Жидок площею близько 200 га. Зазначається, що вовк у всій Європі охороняється Берніською конвенцією та Оселіщною директивою ЄС. У даний час в 15 європейських країнах вовк перебуває під повною охороною, в п'яти він перебуває під частковою охороною. Крім вовків тут також можна спостерігати червонокнижного лося, у великій кількості зустрічається кабан, козуля та бобр.

В Україні налічується 2000 вовків, але до цього в Україні питанню збереженню вовків увагу не приділяли.

Фото: Unsplash\Darren Welsh