«Міцне комʼюніті, що заряджає сміливістю діяти»: чому на четвертий кемп Platforma Camp треба їхати заради нетворкінгу

15 березня Platforma збирає креативних українців на четвертий Platforma Camp у заміському комплексі Butterfly. Протягом трьох днів кемпери не лише відпочинуть і здобудуть нові знання, а обʼєднаються в міцне комʼюніті, яке заряджає натхненням і сміливістю діяти.

Основна цінність кожного кемпу – люди, які на нього приїжджають і які його створюють. Тому поїздка на Platforma Camp – це колосальна нетворкінгова можливість для учасників створити нові довгострокові коннекти з енергійними та прогресивними людьми.

У чому цінність нетворкінгу на Platforma Camp

«Зазвичай нетворкінг на профільних заходах дає майже нульовий результат. Щоби івент мав цінність, треба встановити принаймні один контакт, а потім ще й якісно його зафолоуапити. Магія ж Platforma Camp полягає в тому, що це фактично дитячий табір для дорослих. Приїжджаючи туди, кемпери потрапляють в атмосферу, у якій неможливо не дружити. Щоби виконати якусь функцію разом, люди обʼєднуються в команди й взаємодіють у найрізноманітніших умовах: від прийомів їжі та спорту до вечірніх концертів і майстер-класів. Так створюються точки дотику, де коннект завʼязується органічно, без табличок з іменами», – каже Сергій Ящук, General Manager Platforma Camp.

Сергій Ящук, General Manager Platforma Camp

Нетворкінг на Platforma Camp насамперед дає учасникам можливість стати частиною сильного комʼюніті та створити нові конекти. Кемпери інтенсивно створюють кола поза кемпом, дружать, співпрацюють, рекомендують поїздку іншим. Випускники Platforma Camp мають пакетний доступ до бізнес-лаунжів Platforma: вони приходять у коворкінг працювати, долучаються до інших проєктів команди, а ще – повертаються на кемпи не лише у якості учасників, а вже і як лектори. Це свідчення тієї довіри, яку організатори прагнуть сформувати на кожному кемпі.

Кого ви зустрінете на Platforma Camp

Серед кемперів найбільше представників креативної, ІТ- та техіндустрій. Це і власники бізнесів, і очільники департаментів, і люди креативних професій: від маркетологів до комунікаційників, інвестори, професійні консультанти, а також партнери Platforma.

Окрім яскравого касту кемперів, Platforma Camp збирає ще й професійних лекторів, які є досвідченими практиками у своїх індустріях, професійних артистів, що відкривають нові звучання в українській музиці, професійних тренерів і авторів майстер-класів. Протягом трьох днів вони є повноцінними учасниками й долучаються до всіх заходів кемпу.

Мікс відпочинку, освіти та нетворкінгу заряджає кемперів на подальші три місяці – до наступного Platforma Camp. Саме тому багато учасників розглядають кемп як аналог продуктивної відпустки.

Як працює нетворкінг на платформі Platforma Camp

«Кожна складова кемпу: лекції, спорт, йога, кулінарні майстер-класи чи концерт можуть існувати окремо. Ми можемо піти на них у будь-який час і отримати бажану емоцію. Але на кемпі протягом трьох інтенсивних днів ви відкриваєте для себе нових людей, встановлюєте з ними довіру в такій кількості і якості, що вона створює натхнення. І саме натхнення визначає, чи зʼявиться в нас нова думка й нова ідея, підштовхує до створення чогось нового», – розповідає Сергій Ящук, General Manager Platforma Camp.

Platforma Camp забезпечує нетворкінг у межах усієї освітньої, спортивної й розважальної програми. Фокус-тема четвертого табору – гордість бути українцями, а серед лекторів будуть фахівці з моди, музики, інвестицій, технологій, стартапів та геймінгу, які розкажуть про десятирічні досягнення цілих індустрій. Оскільки на кемпі вони перебуватимуть протягом усіх трьох днів, учасники матимуть не тільки пʼять хвилин на Q&A-сесію в кінці лекції, а й зможуть ближче познайомитися з людиною за кавою чи на спорті.

Величезною складовою нетворкінгу є дінер-паті, яку цього разу забезпечує бренд-шеф ресторанів NAM і BAO. Він розкаже про тонкощі приготування вʼєтнамської кухні та як її можна поєднати з українськими смаками. Це ідеальна можливість для кемперів разом приготувати унікальні страви, а потім скуштувати їх, спілкуючись у неформальній атмосфері.

Ще одна неймовірна новина для учасників – цього разу на кемпі запустять бар «ROSES», розроблений разом із СОО бару «Паровоз» Костянтином Гавриленко. Учасники кемпу обʼєднаються з найвідомішими українськими барменами, щоби навчитися робити класичні чи власні авторські коктейлі та, звичайно ж, продегустують їх за довгими розмовами про важливе з іншими кемперами.

Спортивний партнер «ЕБШ» підготував для учасників не тільки функціональні full body тренування, а й групові змагання, де ви станете частиною команди й зможете проявити себе. А на спільних медитаціях від Platforma Wellness кемпери отримають шанс стати духовно ближчими.

І звичайно всі три дні з учасниками проводять українські артисти найрізноманітніших жанрів: від нової попмузики до прогресивної електронної та класичного джазу. Цього разу на кемп разом із вами вирушать співачка Roxolana, композитор Seba Korecky, дует Natura, а також улюбленці всіх кемпів дует PoBo та Velychev.