Бізнесмен Гарік Корогодський планує балотуватися у мери Києва

Бізнесмен Гарік Корогодський планує брати участь у виборах міського голови Києва.

Про це він розповів в інтервʼю на YouTube-каналі "Менора".

"Я йду в мери Києва. Я йду, тому що мені хочеться робити великі справи. Будь-який менеджер великого міста може покращити життя, покращити екологію, він може збільшити тривалість життя. Я чистий менеджер", – сказав Корогодський.

Вибори міського голови Києва можуть відбутися у 2025 році у разі скасування воєнного стану.

Фото: Гарік Корогодський