Бізнесмен Гарік Корогодський планує балотуватися у мери Києва

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Валерія Гуржий
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Бізнесмен Гарік Корогодський планує брати участь у виборах міського голови Києва.

Про це він розповів в інтервʼю на YouTube-каналі "Менора".

"Я йду в мери Києва. Я йду, тому що мені хочеться робити великі справи. Будь-який менеджер великого міста може покращити життя, покращити екологію, він може збільшити тривалість життя. Я чистий менеджер", – сказав Корогодський.

Вибори міського голови Києва можуть відбутися у 2025 році у разі скасування воєнного стану.

Фото: Гарік Корогодський

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Опубліковано: 04 березня 2024
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