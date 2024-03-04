Бізнесмен Гарік Корогодський планує балотуватися у мери Києва
Бізнесмен Гарік Корогодський планує брати участь у виборах міського голови Києва.
Про це він розповів в інтервʼю на YouTube-каналі "Менора".
"Я йду в мери Києва. Я йду, тому що мені хочеться робити великі справи. Будь-який менеджер великого міста може покращити життя, покращити екологію, він може збільшити тривалість життя. Я чистий менеджер", – сказав Корогодський.
Вибори міського голови Києва можуть відбутися у 2025 році у разі скасування воєнного стану.
Фото: Гарік Корогодський
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Опубліковано: 04 березня 2024
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