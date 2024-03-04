Київська облрада ухвалила створення восьми заповідних об'єктів
На сесії Київської обласної ради було ухвалено рішення про створення восьми нових заповідних об'єктів.
Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.
У Київській області з'являться такі природні заповідні об'єкти:
- пам’ятка природи “Білогородський вал”;
- пам’ятка природи “Макарівський курган”;
- пам’ятка природи “Черешня лісова “Цариця”;
- пам’ятка природи “Група вікових дерев садиби графа Ксаверія Браницького”;
- ландшафтний заказник “Змієві вали біля села Завалівка”;
- ландшафтний заказник “Змієві вали біля села Пашківка”;
- пам’ятка природи “Різнобарвна”;
- пам’ятка природи “Схил з підсніжниками”.
“У результаті минулого 2023 року на Київщині створили найбільше заповідних об'єктів в Україні”, — коментують у Київському еколого-культурному центрі.
Раніше ми писали, що понад півсотні нових заповідників з’явиться на Київщині.
Фото: Київський еколого-культурний центр
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Опубліковано: 04 березня 2024
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