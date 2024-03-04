Київська облрада ухвалила створення восьми заповідних об'єктів

На сесії Київської обласної ради було ухвалено рішення про створення восьми нових заповідних об'єктів.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

У Київській області з'являться такі природні заповідні об'єкти:

пам’ятка природи “Білогородський вал”;

пам’ятка природи “Макарівський курган”;

пам’ятка природи “Черешня лісова “Цариця”;

пам’ятка природи “Група вікових дерев садиби графа Ксаверія Браницького”;

ландшафтний заказник “Змієві вали біля села Завалівка”;

ландшафтний заказник “Змієві вали біля села Пашківка”;

пам’ятка природи “Різнобарвна”;

пам’ятка природи “Схил з підсніжниками”.

“У результаті минулого 2023 року на Київщині створили найбільше заповідних об'єктів в Україні”, — коментують у Київському еколого-культурному центрі.

Раніше ми писали, що понад півсотні нових заповідників з’явиться на Київщині .

Фото: Київський еколого-культурний центр